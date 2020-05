Nomination de Michèle Boisvert à titre de représentante personnelle du premier ministre pour la Francophonie





QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce aujourd'hui la nomination de Michèle Boisvert à titre de représentante personnelle du premier ministre du Québec (sherpa) pour la Francophonie. Cette fonction s'ajoute à celle de déléguée générale du Québec à Paris.

Fort de son statut de membre de plein droit de l'Organisation internationale de la Francophonie, le Québec intervient sur des enjeux globaux tels que la diversité culturelle, la promotion de la langue française ou le développement durable et inclusif, contribuant ainsi à la construction d'un environnement mondial durable, juste et prospère.

Avec ces attributions, Mme Boisvert veillera à promouvoir les orientations du Québec, notamment en matière de développement économique, d'éducation, d'environnement et de droits de la personne au sein des instances de la Francophonie. Elle y représentera également les intérêts et les valeurs du gouvernement du Québec. En maintenant des liens assidus avec la secrétaire générale de la Francophonie ainsi qu'avec les représentants personnels des 87 autres États et gouvernements membres et observateurs de la Francophonie, madame Boisvert jouera un rôle névralgique pour accroitre le rayonnement international du Québec.

Le premier ministre tient également à souligner le dévouement et l'excellent travail de de Michel Audet qui a su défendre avec compétence les intérêts du Québec en Francophonie au cours des derniers mois.

Citations :

« Je suis très heureux que Michèle Boisvert ait accepté ce rôle stratégique pour la diplomatie québécoise. Elle a toute ma confiance pour représenter les intérêts du Québec et pour porter ma vision en matière de Francophonie économique. Ses compétences en gestion et son profil économique seront des atouts pour représenter le Québec et saisir les occasions nombreuses qu'offre l'espace francophone. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Alors que nous célébrons cette année le cinquantième anniversaire de l'Organisation internationale de la Francophonie et que la crise actuelle nous force à revoir nos pratiques, Mme Boisvert contribuera certainement à l'identification d'occasion de relance économique et consolidera notre participation si précieuse au grand espace francophone mondial. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

