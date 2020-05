Réouverture des musées : le MAC réagit à l'annonce de la ministre de la Culture et des Communications





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) se réjouit de l'annonce d'aujourd'hui de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui permet la réouverture des musées à leur rythme à compter du 29 mai. Ainsi, le MAC annoncera au cours des prochains jours sa date de réouverture officielle qui sera en juin, avec les mesures spéciales qui seront mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs et des employés.

Le directeur général et conservateur en chef du MAC, John Zeppetelli, réagit à l'annonce : « Nous vivons tous les effets du confinement et je suis donc très heureux de l'annonce d'aujourd'hui de la ministre Nathalie Roy qui donne aux visiteurs la possibilité de revenir se ressourcer au contact d'oeuvres d'art. Au MAC, nous serons prêts à accueillir les visiteurs très bientôt et nous annoncerons rapidement les détails de notre réouverture. Je tiens à rassurer le public : une série de mesures spéciales de sécurité sera mise en place dès l'ouverture du Musée, tout en assurant une expérience de visite agréable. Les musées sont des lieux spacieux où il est possible de conserver une distanciation physique. Nous savons que découvrir des oeuvres d'art demande souvent une forme de recueillement, donc la situation pourrait même favoriser une meilleure expérience de visite! »

