Relance de l'économie - Il faut des mesures fortes et structurantes pour nos régions, selon l'UMQ





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont rencontré aujourd'hui par visioconférence le ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, pour discuter de la situation que vivent les entreprises du Québec touchées par les effets de la COVID-19, et présenter leurs solutions pour en minimiser les répercussions et organiser la relance de l'économie.

« La relance doit être l'occasion de mieux outiller nos régions. Il faut simplifier les processus d'autorisation pour les petits et les grands projets d'infrastructure, protéger et bonifier les programmes régionaux et accélérer le transfert des 5 000 emplois gouvernementaux et la connexion à un réseau Internet fiable et à haute vitesse dans toutes les régions, sans exception. Il faut des mesures fortes, structurantes et mobilisatrices », a soulevé la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, qui refuse que la relance soit plus ardue pour les régions, notamment celles qui dépendent de l'industrie touristique.

Lors de la rencontre, les membres du conseil d'administration ont soulevé que les municipalités et les régions étaient des alliées du gouvernement pour faire du Québec un Québec plus riche dans le cadre de la relance. Cette crise doit être l'occasion de générer de nouvelles opportunités dans tous les domaines d'activité, comme les transports, le tourisme ou la culture.

« Nos habitudes ont changé rapidement, et on remarque que le télétravail prendra plus de place qu'auparavant. Cela aura notamment des impacts sur la façon de voir nos municipalités et nos transports. Les entreprises auront plusieurs défis à relever au cours des prochains mois et des prochaines années. La Commission sur le développement économique de l'UMQ y travaillera », a conclu pour sa part le président de la Commission sur le développement économique et maire de Deux-Montagnes, monsieur Denis Martin.

« Je remercie les deux ministres pour leur écoute et leur ouverture. C'est de cette collaboration entre les trois paliers de gouvernement dont nous avons besoin pour surmonter les défis que posent la situation actuelle », a conclu la présidente de l'UMQ.

Plan de relance économique municipal

Rappelons que l'UMQ a récemment lancé son Plan de relance économique municipal. Le document s'appuie sur quatre axes stratégiques d'intervention : le développement durable, la mise en chantier des projets d'infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces de proximité et aux entreprises. Le plan de relance a été élaboré de concert avec les municipalités membres de l'Union, mais également avec plusieurs partenaires économiques d'importance.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 16:06 et diffusé par :