QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Finances a publié aujourd'hui le Rapport mensuel des opérations financières au 29 février 2020. Le surplus budgétaire de 5,9 milliards de dollars pour les onze premiers mois de l'exercice 2019-2020 découle notamment de la bonne performance économique du Québec au cours de cette période.

Toutefois, depuis mars, la pandémie de la COVID-19 et les mesures de soutien mises en place afin d'y faire face ont des répercussions importantes sur l'économie, sur les activités du gouvernement du Québec et, conséquemment, sur les finances publiques. Un premier aperçu des conséquences de cette crise sera perceptible dans les résultats préliminaires de l'année 2019?2020 qui seront présentés lors de la publication de l'énoncé complémentaire économique et financier en juin 2020. La date de cet énoncé sera annoncée ultérieurement.

Citation :

« Le portrait budgétaire du Québec au 29 février 2020 démontre la saine gestion des finances publiques et la situation économique remarquable qui prévalait avant la pandémie de la COVID?19. Cette situation nous permet maintenant de faire face efficacement aux conséquences de la crise et de poser les gestes nécessaires afin de soutenir les entreprises et les individus. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval

Lien connexe :

Le Rapport mensuel des opérations financières au 29 février 2020 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

