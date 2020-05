Zoomlion lance le premier camion-grue entièrement électrique au monde et prend ainsi la tête dans l'industrie de la machinerie lourde et le secteur de la construction en matière de protection de l'environnement





CHANGSHA, Chine, 22 mai 2020 /CNW/ -- Le premier camion-grue entièrement électrique, le « ZTC250N-EV » qui est conçu et fabriqué par Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), est sorti de la chaîne de montage de Zoomlion dans le parc industriel Quantang à Changsha le 7 mai.

« Nous avons noué des partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux de pièces du secteur de l'énergie verte et avons adapté ces dernières aux scénarios d'utilisation et aux conditions de travail associés aux camions-grues. Nous avons doté le camion-grue de la batterie au lithium-fer-phosphate à haute densité de stockage d'énergie qui est la plus sûre au monde », a déclaré M. Wang Qitao, directeur technique de la direction des grues de Zoomlion, lors de la présentation du camion-grue. « La carrosserie et le châssis du camion-grue ont été conçus à l'aide de la stratégie ZIC pour le contrôle collaboratif et intelligent, laquelle combine parfaitement le système TCEMS de gestion à haut rendement de l'énergie et le système BMS pour la gestion de la batterie ».

Le camion-grue ZTC250N-EV entièrement électrique de 25 tonnes conserve sa puissance dynamique lors de son utilisation et est plus économique et écologique que les autres camions-grues sur le marché. Le camion-grue peut atteindre une vitesse maximale de 90 km/h (56 mi/h) et gravir des pentes affichant un pourcentage d'inclinaison de 50 %. Son coût énergétique global peut être réduit de façon à atteindre seulement 35 % du coût énergétique des autres camions-grues de la même catégorie employant du carburant, et ce, sans produire d'émissions. Lors de la conduite et de l'utilisation du camion-grue, le bruit du véhicule ne dépasse pas 65 dB. Le véhicule est également doté d'un système de contrôle intelligent qui permet de le contrôler de façon très précise.

Le camion-grue ZTC250N-EV a un rayon d'action pouvant atteindre 260 km (160 mi), ce qui répond aux besoins de la plupart des chantiers de construction. Le camion-grue peut s'adapter aux prises de charge standard et aux prises industrielles afin de répondre aux besoins des clients en matière de charge.

Le camion-grue ZTC250N-EV incarne parfaitement la philosophie de Zoomlion axée sur le développement durable et est d'une grande importance pour l'économie d'énergie et la réduction des émissions en plus de montrer les capacités de Zoomlion en matière de recherche et de développement ainsi que d'innovation.

« En 2018, nous avons mis sur pied une équipe spécialisée composée de membres des services de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de contrôle de la qualité, et nous avons terminé la production du camion-grue en deux ans », a déclaré M. Wang.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une société de fabrication d'équipements haut de gamme qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société vend désormais plus de 600 produits de pointe issus de 55 gammes de produits, le tout réparti en 10 catégories principales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1171899/Zoomlion.jpg

SOURCE Zoomlion

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 15:58 et diffusé par :