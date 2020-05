Conseil fiscal - Production des déclarations de revenus de 2019 pendant la crise de la COVID-19





OTTAWA, le 22 mai 2020 /CNW/ - À l'Agence du revenu du Canada, nous comprenons qu'en raison de la pandémie de

COVID-19, il pourrait être difficile pour certains Canadiens de produire leurs déclarations de revenus et de respecter leurs diverses obligations à cet égard. C'est pourquoi nous avons prolongé les délais de paiement et de production des déclarations. Voici ce que vous devez savoir.

Nouvelles échéances de paiement et de production des déclarations

Pour la plupart des gens, la date limite pour produire leur déclaration de revenus de 2019 a été repoussée au 1er juin 2020. La date limite pour payer les montants dus, quant à elle, a été repoussée au 1er septembre 2020. Nous n'imposerons pas de pénalités ni d'intérêts si les paiements sont effectués avant les échéances prolongées du 1er septembre 2020. Cela inclut la pénalité pour production tardive, à condition que la déclaration soit produite avant le 1er septembre 2020.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, vous avez toujours jusqu'au 15 juin 2020 pour produire votre déclaration de revenus. Toutefois, votre date limite de paiement a aussi été repoussée au 1er septembre 2020.

Pour ceux qui doivent payer par acomptes provisionnels, la date limite de paiement du 15 juin 2020 a aussi été repoussée au 1er septembre. Nous n'imposerons pas de pénalités ni d'intérêts si les paiements par acomptes provisionnels sont effectués d'ici le 1er septembre 2020.

Pour en savoir plus sur les changements apportés aux dates limites, allez à Dates de production et de paiement : l'Agence et la COVID-19.

Pourquoi produire sa déclaration avant la date limite si aucun paiement n'est exigible avant le 1er septembre?

Le fait de produire votre déclaration avant la date limite réduira au minimum les répercussions sur vos versements de prestations et de crédits. Si l'Agence n'a pas traité votre déclaration de 2019, les renseignements de celle de 2018 serviront à calculer les prestations et les crédits qui vous seront versés jusqu'en septembre 2020. Vous continuerez donc à recevoir ces importants paiements qui vous aideront pendant la crise de la COVID-19. Toutefois, il se peut que vous n'obteniez pas exactement les bons montants. En produisant une déclaration avant la date limite, vous réduisez ce risque. De plus, si vous avez droit à un remboursement, plus tôt vous produisez votre déclaration, plus vite votre argent sera dans vos poches. En vous inscrivant audépôt direct, vous recevrez votre remboursement encore plus rapidement.

Voici nos diverses ressources qui sont à votre disposition :

Préparez-vous à produire votre déclaration de revenus : Obtenez des renseignements utiles pour commencer à produire votre déclaration de revenus.

Remplir votre déclaration de revenus et de prestations : Consultez ce guide détaillé sur la façon de remplir et d'envoyer votre déclaration de revenus à l'Agence.

Logiciels d'impôt homologués : Trouvez un logiciel d'impôt homologué que vous pouvez utiliser pour produire votre déclaration en ligne; certains sont gratuits.

Comptoirs d'impôts virtuels gratuits : Certains organismes communautaires offriront des comptoirs d'impôts virtuels gratuits. Un bénévole pourrait vous aider à produire votre déclaration par téléphone ou par vidéoconférence.

Aidez-nous à traiter votre déclaration plus rapidement! Si vous avez déjà produit votre déclaration de revenus de 2019 en format papier et qu'elle n'a pas encore été traitée, vous pouvez la produire à nouveau au moyen d'un logiciel d'impôt homologué pour IMPÔTNET. Toutefois, cela ne s'applique pas aux déclarations qui, selon le logiciel, doivent être produites sur papier ni aux déclarations exclues du processus de production par voie électronique.

Si vous devez modifier votre déclaration de revenus, soumettez votre demande en ligne à l'aide du service Modifier ma déclaration dans Mon dossier ou au moyen de ReTRANSMETTRE avec le même logiciel d'impôt homologué que vous avez utilisé pour produire votre déclaration. Votre nouvelle cotisation sera établie beaucoup plus rapidement. Vous pourriez être en mesure de soumettre votre demande par voie électronique, même si vous en avez déjà soumis une par la poste.

Profiter des services numériques de l'Agence

Les services numériques de l'Agence vous permettent de gérer aisément vos affaires fiscales à partir de la maison. Nos outils en ligne vous aideront pendant la crise de la COVID-19 et par la suite.

Inscrivez-vous à Mon dossier pour voir et mettre à jour facilement vos renseignements personnels et ceux du dépôt direct, connaître l'état de votre déclaration ou de votre remboursement, et voir les renseignements sur vos prestations et vos crédits. Depuis le 1er mars 2020, plus de 2,5 millions de personnes se sont inscrites à Mon dossier afin de recevoir plus facilement des paiements, comme la prestation canadienne d'urgence.

Quand vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez aussi vous inscrire aux avis par courriel pour recevoir la correspondance de l'Agence par voie électronique, comme votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, vos avis de prestations et vos rappels de versement d'acomptes provisionnels. Vous recevrez ainsi sans délai la correspondance de l'Agence. Par ailleurs, pour plus de sécurité, vous recevrez des courriels lorsque vos renseignements, comme votre adresse, vos renseignements bancaires ou votre état civil, sont modifiés.

Pour en savoir plus sur tous les changements apportés aux impôts et aux prestations en raison de la COVID-19, allez à canada.ca/arc-coronavirus.

