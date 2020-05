BMO Investissements Inc. annonce des modifications de l'évaluation du risque, des changements au BMO Fonds Étape Plus 2030, de nouveaux fonds et séries, et l'abandon de l'option d'achat avec frais de vente différés réduits





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui la modification de l'évaluation du risque de certains fonds, le plafonnement d'un de ses fonds à de nouveaux investisseurs, l'autorisation de distribution de nouveaux fonds et séries, et son intention de mettre fin à l'option d'achat avec frais de vente différés réduits.

Modification de l'évaluation du risque

L'évaluation du risque des fonds énumérés dans le tableau ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Les changements sont fondés sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par BMOII visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds Ancienne évaluation du

risque Nouvelle évaluation

du risque BMO Catégorie mondiale énergie Moyen à élevé Élevé BMO Fonds d'obligations

mondiales multisectorielles Faible à moyen Faible BMO Catégorie Chine élargie Moyen à élevé Moyen FNB BMO d'actions canadiennes à

faible volatilité Moyen Faible à moyen

BMO Fonds Étape Plus 2030

Le BMO Fonds Étape Plus 2030 ne sera plus disponible à l'achat par les investisseurs, y compris dans le cadre de tout programme de cotisation automatique, à compter de la fermeture des bureaux le 22 mai 2020.

Autorisation de distribution de nouveaux fonds

BMOII a également autorisé la distribution des nouveaux fonds avec les séries suivantes (sous réserve de l'approbation des autorités en valeurs mobilières) :

Fonds Série FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité Séries A, T4, F, F4, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille équilibré axé sur les principes Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille croissance axé sur les principes Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille conservateur axé sur les

principes Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille de revenu axé sur les principes Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Fonds d'actions canadiennes à perspectives

durables Séries A, F, D, I et Conseiller BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 Séries A et D BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US Séries A, T6, F, F6, D, I et

Conseiller

Nouvelles séries

BMOII a lancé les nouvelles séries suivantes pour les fonds suivants (sous réserve de l'approbation des autorités en valeurs mobilières) :

Fonds Séries BMO Fonds concentré mondial équilibré Séries F (couverte), I et Conseiller

(couverte) BMO Fonds concentré d'actions mondiales Séries F (couverte) et Conseiller

(couverte)

Abandon de l'option d'achat avec frais de vente différés réduits

BMOII mettra fin à l'option d'achat avec frais de vente différés réduits pour les nouveaux achats, y compris les achats préautorisés, dans toute la gamme des fonds d'investissement BMO à compter ou autour du 1er novembre 2020.

Les placements existants de certains fonds qui sont assortis de l'option d'achat avec frais réduits demeureront investis au barème de frais de rachat qui s'y appliquent et les conversions des placements existants acquis en vertu de l'option d'achat avec frais réduits demeureront disponibles.

Pour de plus amples renseignements sur les fonds d'investissement BMO, visitez www.bmo.com/investissements/fonds/.

MC/MD Marques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., gestionnaire de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 15:00 et diffusé par :