La collection d'une icône canadienne fait son entrée au Musée canadien de l'histoire





GATINEAU, QC, le 22 mai 2020 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est heureux d'annoncer l'acquisition de la collection de la Tournée mondiale Rick Hansen. Les artéfacts de cette tournée historique font désormais partie de la collection nationale du Musée, où ils seront conservés et aideront à raconter l'histoire impressionnante de Rick Hansen et de son équipe.

«?Rick Hansen et sa tournée mondiale ont marqué notre histoire contemporaine, a déclaré Mark O'Neill, président-directeur général du Musée canadien de l'histoire. Cette collection montre comment M. Hansen a rallié le soutien du public au Canada et à l'étranger et a changé à jamais la perception des gens à l'égard des personnes handicapées. Le Musée est ravi et reconnaissant que M. Hansen lui ait fait don de cette précieuse collection, qui aidera à raconter sa remarquable histoire et à inspirer les générations à venir?».

Cette importante annonce a été faite lors d'un évènement virtuel qui s'est déroulé plus tôt aujourd'hui. Celui-ci a été mis en ligne, sur le site Musée à la maison. Il comprend un entretien avec Rick Hansen, des photos d'archives, des éléments clés de la collection et des vidéos inédits des gens qui ont participé à la tournée à propos d'artefacts significatifs.

Il y a 35 ans, en 1985, Rick Hansen entreprenait un périple incroyable de 26 mois autour du monde, parcourant 40?000 km en fauteuil roulant. Paralympien et défenseur des droits des personnes handicapées, Hansen avait comme objectif de sensibiliser le public au potentiel des personnes handicapées et de financer la recherche pour un traitement contre la paralysie résultant de lésions de la moelle épinière.

« C'est un immense honneur de voir le Musée canadien de l'histoire accepter tous les documents d'archives recueillis lors de ma Tourne mondiale », a déclaré Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen. Cette collection de souvenirs historiques représente les nombreuses personnes - amis, membres de la famille, ainsi que des supporteurs et supportrices de tout horizon provenant de ce grand pays et du monde entier - qui m'ont aidé à réaliser mon rêve. Que la collection soit considérée comme faisant partie de l'histoire du Canada est inspirant, car l'objectif de la tournée reflétait l'identité et les valeurs canadiennes. La tournée n'était que le début de l'ultra-marathon du changement social. Il faudra de nombreuses personnes en mouvement au fil des générations pour réaliser le rêve d'un monde sans barrières pour les personnes handicapées, et pour trouver un remède à la paralysie résultant d'une lésion de la moelle épinière. »

La collection comprend 1 700 artéfacts et des milliers de documents d'archives, de photos et de vidéos de la Tournée mondiale et de la carrière athlétique de Rick Hansen. Cette importante acquisition, conservée jusqu'à récemment par M. Hansen lui-même, raconte non seulement son histoire, mais aussi celle des bénévoles et des membres du public qui ont soutenu sa tournée à travers le monde.

Les objets et les documents d'archives de la collection ont été désignés par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels comme étant « d'une importance exceptionnelle en raison de leur étroite association avec l'histoire du Canada et le récit national. »

En 2017, Rick Hansen a également fait don au Musée d'un de ses gants ayant servi lors de sa tournée mondiale. Le gant est d'ailleurs présenté dans l'exposition phare du Musée, la salle de l'Histoire canadienne, avec une photo prise à la Grande Muraille de Chine, en avril 1986.

En l'honneur du 35e anniversaire de la tournée, la Fondation Rick Hansen invite le public à partager des souvenirs de l'évènement et à télécharger gratuitement une affiche commémorative ou un fond d'écran sur RickHansen.com/35-years.

