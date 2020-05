Réouverture progressive des édifices de BAnQ : le public retrouvera la Grande Bibliothèque, les 10 centres d'archives nationales ainsi que BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie d'ici le 2 juillet





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'annonce gouvernementale d'aujourd'hui, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est heureuse d'annoncer la réouverture de ses 12 édifices partout au Québec au cours des prochaines semaines. Le public retrouvera la Grande Bibliothèque le 2 juillet.

La reprise des activités de BAnQ dans ses édifices sera progressive. Au cours des prochaines semaines, dans le respect des directives transmises par la Direction de la santé publique, les équipes s'affaireront à préparer l'accueil sécuritaire des usagers dans les centres d'archives nationales à Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Rimouski, Gaspé et Sept-Îles, ainsi qu'à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie et à la Grande Bibliothèque.

« C'est avec une grande satisfaction que nous recevons l'annonce de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Elle nous rapproche du moment de retrouver nos collègues ainsi que tous nos usagers. Plusieurs d'entre eux ont continué à fréquenter BAnQ par la voie numérique et nous les en remercions. Bienvenue à tous les autres. Nos équipes préparent leur retour avec grand soin. Nos édifices seront sécuritaires au plan sanitaire et ajustés au plan professionnel. Nous avons hâte de vous y accueillir. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

Une période de préparation de quelques semaines est nécessaire afin de mettre en place dans tous les édifices de BAnQ les mesures liées au respect des conditions sanitaires et de sécurité, tant pour les employés que pour le public.

Bonne nouvelle pour les chercheurs

Dès le début de juin, dans les 10 centres d'archives nationales à travers la province ainsi qu'à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie, des membres du personnel traiteront les demandes de recherches par téléphone et par courriel, comme à l'habitude.

Les dates auxquelles ces édifices pourront accueillir à nouveau des usagers sur place seront communiquées ultérieurement.

L'offre numérique de BAnQ continue de se bonifier

Les usagers peuvent continuer de profiter pleinement des activités numériques réunies sous la bannière BAnQ à la maison, qui s'enrichira encore au cours des semaines à venir.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

