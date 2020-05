Saguenay-Lac-Saint-Jean - Fermeture de deux ponts et rupture d'un chemin





JONQUIÈRE, QC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture de deux ponts situés sur les terres du domaine de l'État, respectivement au sud de Lac-Bouchette, dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Domaine-du-Roy, et au nord-est de Saint-Honoré, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay. De plus, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, un chemin forestier au nord-ouest de Notre-Dame-de-Lorette a été rompu par la crue printanière.

Ces fermetures s'ajoutent à celles déjà annoncées dans les dernières semaines, dont l'état est précisé dans le tableau suivant :

LOCALISATION Voir la carte REMARQUES ET CONTOURNEMENT MRC DU DOMAINE-DU-ROY Pont (H022-025) enjambant la rivière Trenche, au km 94 du chemin du camp Val (R-0262) Sud de Lac-Bouchette Latitude : N 48° 04' 16'' Longitude : O 72° 51' 05'' Du 1er au 30 juin 2020, remplacement du tablier du pont; circulation impossible durant les travaux. Détour via la route 155; empruntez l'embranchement au km 199. MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY Pont du Bras-du-Nord (H21-098), au bout du chemin du Lac Nord-est de Saint-Honoré Latitude : N 48° 34' 18'' Longitude : O 71° 00' 04'' Fermé pour une durée indéterminée à la suite d'une inspection de sécurité. Détour via le chemin de la rivière Bras-du-Nord. MRC DE MARIA-CHAPDELAINE Chemin du lac Mathieu (R-0219), km 11 Nord-ouest de Notre-Dame-de-Lorette Latitude : N 49° 10' 10'' Longitude : O 72° 23' 57'' Réparations prévues d'ici le 1er juillet 2020. Détour de 600 m aménagé pour les véhicules, non accessible avec de la machinerie lourde.

MISE À JOUR SUR L'ÉTAT DES AUTRES ACCÈS MRC DE MARIA-CHAPDELAINE Pont (R-0221-01) de la traverse vers le lac Huard, km 68 du chemin de Girardville (R-0206) Latitude : N 49° 40' 29'' Longitude : O 72° 43' 22'' Accès possible par le nord via le km 80 du chemin de Girardville. Route de la zec Rivière-aux-Rats (R-0216), km 29 Latitude : N 49° 17' 15'' Longitude : O 72° 18' 20'' À partir du chemin R-0257 à Dolbeau-Mistassini, montez au km 59 pour emprunter le chemin Caribou qui débouche sur le chemin de la zec Rivière-aux-Rats. Chemin de Dolbeau-Mistassini (R-0257), km 148 Chemin de Girardville (R-0206), km 58 Circulation rétablie.

De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture des chemins et ponts visés.

Le Ministère invite les usagers de chemins du territoire public à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, les personnes intéressées doivent se renseigner auprès du personnel du Ministère, aux coordonnées suivantes :



Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien

Téléphone : 418 679-3700

Unité de gestion de Mistassini

Téléphone : 418 276-1400

Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw

Téléphone : 418 698-3660

