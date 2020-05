Le Musée national des beaux-arts du Québec rouvre ses portes le 29 juin prochain





Une expérience muséale revisitée et sécuritaire

QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la déclaration officielle de la ministre de la Culture et des Communications (MCC), Mme Nathalie Roy, en présence de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault, le Musée national des beaux?arts du Québec (MNBAQ) est particulièrement heureux d'annoncer sa réouverture au grand public le lundi 29 juin prochain, dès 10 h. Une expérience muséale revisitée et sécuritaire attend les visiteurs du MNBAQ désireux de remettre l'art au coeur de leur vie.

Vivre une nouvelle aventure muséale

« Comme la santé et la sécurité de notre personnel ainsi que de nos visiteurs sont au centre de nos priorités, le Musée, en collaboration avec le MCC, s'active à mettre en place toute une série de mesures de protection, qui respectent le protocole élaboré par les autorités de santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Ces règles permettront de renouer en toute quiétude avec le plaisir de voir des oeuvres d'art en vrai. », de partager M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ. « Une expérience intime qui saura certainement faire du bien à l'âme, en ces temps incertains. », de conclure M. Murray.

Avec ses vastes espaces, le pavillon Pierre Lassonde du complexe muséal de Québec sera le seul accessible, dans un premier temps, à l'occasion de la réouverture, afin de rendre la nouvelle aventure muséale agréable et sécuritaire, tout en respectant les consignes de distanciation sociale récemment établies. Toutes les équipes ont mis la main à la pâte pour repenser l'aventure globale au MNBAQ. De l'achat des billets jusqu'à celui des produits de la Librairie-Boutique, en passant par l'accueil, la signalisation, la circulation dans les salles d'expositions et dans les aires publiques du Musée, tout a été réinventé pour sécuriser les visiteurs qui sont impatients de renouer avec une expérience culturelle riche et signifiante.

Trois expositions de la collection nationale à l'honneur... et Frida, à la demande générale!

À la demande générale, l'exposition internationale à succès : Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. La collection Jacques et Natasha Gelman, présentée par La Capitale Assurance et services financiers sera prolongée et passera tout l'été à Québec, soit jusqu'au 7 septembre 2020, pour le plus grand bonheur de ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de la voir avant la période de confinement. Le public aura donc le privilège de se laisser imprégner par les émotions fortes des oeuvres de cette exposition où se conjuguent l'art, l'amour et la révolution.

Outre ce dialogue fascinant entre deux monstres sacrés de l'art moderne, qui met en valeur l'extraordinaire dynamisme de la vie artistique et culturelle du Mexique dans la première moitié du 20e siècle, trois expositions de la collection nationale du MNBAQ seront également accessibles : De Ferron à BGL. Art contemporain du Québec, Art inuit. La collection Brousseau, Ilippunga et Arts décoratifs et design du Québec. Le meilleur de l'art du Québec de 1960 à nos jours sera offert dans son plus bel écrin, trois formidables aventures à découvrir ou à redécouvrir!

Le MNBAQ est heureux de s'inscrire parmi les destinations culturelles incontournables de la saison estivale au Québec.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

