Le gouvernement du Canada annonce l'outil en ligne « Trouver de l?aide financière pendant la COVID-19 » pour aider les Canadiens à obtenir un soutien financier

OTTAWA, le 22 mai 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser des prestations rapidement et efficacement aux Canadiens touchés par la pandémie mondiale de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, a annoncé un outil Web de recherche de prestations, « Trouver de l?aide financière pendant la COVID-19 », sur canada.ca/coronavirusprestations, pour aider les personnes vivant au Canada à déterminer les programmes de prestations du gouvernement qui correspondent le mieux à leurs besoins.

L'outil « Trouver de l?aide financière pendant la COVID-19 » a été conçu par le Service numérique canadien en collaboration avec des partenaires d?Emploi et Développement social Canada et de l?Agence du revenu du Canada, et il fait partie d'un ensemble d'outils et de ressources en ligne que le gouvernement a mis à la disposition des Canadiens pour qu'ils puissent traverser cette crise avec confiance.

En répondant à quelques questions simples, les Canadiens recevront une liste personnalisée des prestations financières auxquelles ils pourraient avoir droit, en fonction de leur situation particulière.

Cet outil fournit aux particuliers des informations sur les programmes de prestations fédéraux, provinciaux et territoriaux disponibles, notamment la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) qui vient d?être lancée, la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, ainsi que des mesures comme les reports de paiement d'hypothèques et de remboursement de prêts étudiants. L'outil continuera d?être mis à jour au besoin, au fur et à mesure que le gouvernement continue à appuyer les Canadiens pendant cette période difficile.

Guidé par un ensemble de principes numériques, cet outil a été conçu pour les Canadiens et avec ces derniers afin qu'ils puissent obtenir en temps opportun l?information exacte dont ils ont besoin maintenant.

« En cette période d'incertitude, il importe maintenant plus que jamais que notre gouvernement réponde aux besoins des Canadiens. L'outil novateur du gouvernement numérique, « Trouver l?aide financière pendant la COVID-19 », fait en sorte que les Canadiens puissent obtenir des renseignements exacts et sécurisés sur l'éventail de programmes fédéraux auxquels ils peuvent accéder, et ce, afin d'avoir l?aide dont ils ont besoin le plus facilement possible. »

- La Ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray

« Nous continuerons de prendre des mesures pour aider les familles canadiennes qui éprouvent des difficultés en cette période exceptionnelle. Ce nouvel outil numérique nous permettra de verser rapidement et efficacement les prestations d'urgence liées à la COVID-19. Les Canadiens et leurs familles obtiendront l'argent dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

- Le Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Alors que la pandémie continue d'évoluer, le gouvernement demeure pleinement résolu à soutenir tous les Canadiens pendant cette période difficile. L'outil de recherche de prestations est un outil important qui orientera les Canadiens directement vers les prestations auxquelles ils ont droit. Grâce à des mesures importantes comme celles-ci, nous continuerons de faire ce qu'il faut pour que tous les Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont besoin le plus rapidement et le plus efficacement possible. »

- La Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough

« Le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que tous les Canadiens reçoivent les prestations et les crédits auxquels ils ont droit afin qu'ils puissent joindre les deux bouts. Ce nouvel outil de recherche de prestations aidera les Canadiens à obtenir rapidement une liste complète de toutes les prestations qui sont adaptées à leur situation. Cette information permettra aux gens de faire une demande de prestations à un moment où ils en ont le plus besoin. »

- La Ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier

Cet outil Web a été mis au point conformément aux Normes numériques du gouvernement du Canada , comme un outil à code source libre, conçu de concert avec les gens qui en ont le plus besoin.

, comme un outil à code source libre, conçu de concert avec les gens qui en ont le plus besoin. L'outil sera mis à jour à mesure que les programmes de prestations du gouvernement seront annoncés.

Le code source de cet outil et des autres outils numériques de source libre se trouve sur Appel ouvert, le catalogue d'outils à code source libre gratuits du gouvernement du Canada , qui aident les équipes de tous les ordres de gouvernement à servir leurs collectivités pendant la COVID-19.

