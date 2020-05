L'Université de Bolton présente de nouvelles mesures innovantes permettant un retour en toute sécurité des étudiants sur le campus en septembre





L'Université de Bolton introduira toute une série de mesures innovantes visant à assurer qu'elle peut rouvrir son campus en toute sécurité pour les étudiants et le personnel en septembre.

Elle a sorti une vidéo animée mettant en vedette le personnage de dessins animés ?LearnEd the Owl', qui décrit en détail comment le campus sera sécurisé par rapport au Covid-19, à temps pour la nouvelle année universitaire.

Parmi les mesures, on peut citer :

L'installation de scanners sophistiqués de contrôle de la température en mouvement, de type aéroport, à l'entrée de chaque bâtiment.

La mise à disposition des étudiants de vélos en prêt, leur permettant d'éviter de fréquenter des transports en commun surchargés.

La fourniture de parkings à vélos sur le campus, en plus de parkings auto.

La fourniture régulière de tutoriels présentiels, d'expériences de laboratoire, l'accès aux studios d'art et aux équipements spécialisés, etc. dans le respect de la distanciation sociale.

La mise en place d'un système de planification efficace, limitant significativement le nombre d'étudiants sur le campus à un moment donné afin d'assurer la sécurité de chacun.

La séparation des séances pour un accès au campus à des horaires établis pour chaque jour, par exemple entre 8h00 et 14h00 ou entre 14h00 et 20h00.

L'observation stricte, et à tout instant, des directives de distanciation sociale recommandées.

Une disponibilité suffisante et garantie de bornes supplémentaires dispensant des produits désinfectants.

L'obligation de porter un masque sur le campus dans un avenir prévisible afin de garantir la sécurité de tous. Dans des circonstances exceptionnelles, comme en cas d'égarement ou d'oubli des masques, les étudiants et le personnel se verront remettre des masques de remplacement.

Des itinéraires pédestres soigneusement gérés, notamment des parcours à sens unique.

La création de multiples ?zones d'apprentissage' sur l'ensemble du campus, en identifiant et transformant de larges espaces en zones avec des tables équipées d'écrans de séparation en plastique afin de permettre la communication entre les personnes en face à face. (Par ex. le rez-de-chaussée du National Centre for Motorsport Engineering sera vidé pour devenir une telle zone, d'autres espaces seront également reconvertis).

L'ajout d'autres postes de ravitaillement en libre-service, de style café, afin de réduire les files d'attente.

La mise en place d'un programme rigoureux de nettoyage pour tous les bâtiments de l'université.

Dorénavant commencés, les travaux sur les adaptations sont menés avec l'implication de personnel enseignant et auxiliaire clé.

Le professeur George E Holmes, président et vice-chancelier de l'Université de Bolton, a déclaré : « À partir du mois de septembre , nous fournirons aux étudiants et au personnel un environnement de travail et d'apprentissage sécurisé vis-à-vis du COVID.

Les étudiants auront accès à un campus universitaire pleinement opérationnel, ils pourront étudier et s'impliquer en personne avec les autres étudiants et le personnel.

Cela signifiera d'importants changements afin de créer une ?nouvelle normalité' sur le campus et permettre à tous les étudiants d'être présents physiquement sur le campus de l'Université, en toute sécurité, lors de séances déterminées.

Durant ces séances, ils pourront travailler dans les laboratoires, les studios et les ateliers, assister à des travaux dirigés, rencontrer d'autres étudiants ou converser avec leur professeur, en plus de continuer leur apprentissage en ligne. »

Il a ajouté : « Je suis déterminé à faire en sorte que l'Université de Bolton soit à la pointe au niveau de la transformation de son campus pour créer un lieu où nos étudiants se sentent en sécurité et heureux, et qu'ils tirent le meilleur parti de leur expérience de l'enseignement supérieur.

L'expérience d'un étudiant à l'université ne se limite pas à l'apprentissage. Les étudiants veulent voir leurs amis en personne et interagir avec leurs professeurs.

Nos plans ont été établis de façon à garantir qu'ils puissent faire tout cela en septembre. »

Il est possible de visionner la vidéo animée présentant les mesures de sécurité mises en place par l'Université de Bolton dans le cadre de la ?nouvelle normalité' à l'adresse : https://youtu.be/yJKuGwVls7M

Fin

Notes aux responsables de publication :

Photos (via We Transfer) : Professeur George E Holmes, président et vice-chancelier de l'Université de Bolton ; plus images fixes extraites de la vidéo et images d'archive du campus de l'Université de Bolton.

Lien : https://we.tl/t-qcZUtcNwEw

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 11:30 et diffusé par :