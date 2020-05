Programme d'amélioration de la route 389 - Début des travaux dans le secteur Baie-Comeau-Manic-2





QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec veillent conjointement à assurer la pérennité des infrastructures dans la région de la Côte-Nord tout en améliorant la sécurité et l'efficacité du réseau routier.

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annoncent que les travaux du projet B, dans le cadre du Programme d'amélioration de la route 389, sont maintenant amorcés entre Baie-Comeau et Manic-2.

Le projet est doté d'un budget total de 477,5 M$. Le gouvernement du Québec investit 294,5 M$ (189,7 M$ provenant de la Société du Plan Nord et 104,8 M$ du ministère des Transports). Le gouvernement fédéral investit, pour sa part, 183 M$ pour la réalisation de ce programme.

Dans le cadre du projet B, un nouveau tracé sera construit entre les kilomètres 0 et 4, et la route actuelle sera améliorée entre les kilomètres 4 et 22. Les travaux permettront la correction de plusieurs courbes et de pentes, améliorant ainsi la sécurité des usagers. Les travaux devraient durer quatre ans.

Par ailleurs, les travaux du projet C, un secteur sinueux au nord de Manic-5 compris entre les kilomètres 240 et 254, ont également repris. Ce chantier a débuté au printemps 2019 et devrait se terminer en 2021. Il s'agit d'un nouveau tracé sur 14 kilomètres.

Citations

« Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires régionaux à la réalisation de projets d'infrastructures qui répondent aux besoins des collectivités de la Côte-Nord du Québec. Le Programme d'amélioration de la route 389 vise à accroître la sécurité des usagers tout en facilitant leurs déplacements. En plus de créer des emplois, ce programme permettra de soutenir l'économie locale et d'appuyer le développement durable de la région. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureux que des améliorations visibles puissent être constatées dès cette année sur la route 389. Ces travaux d'envergure contribueront assurément à améliorer la sécurité et le confort des usagers, tout en participant à la relance économique de la région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui. Cela démontre, une fois de plus, que notre gouvernement a à coeur le développement économique de la Côte-Nord. Le début des travaux pour la réalisation du projet B est un pas de plus pour améliorer l'accessibilité du territoire, une priorité pour la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Le Programme d'amélioration de la route 389, entre Baie-Comeau et Fermont , consiste à réaliser plusieurs travaux afin d'améliorer les conditions de circulation sur cette route nordique. Il vise à :

améliorer l'accès aux ressources et au territoire du Nord québécois;



augmenter la sécurité et le confort des usagers en améliorant significativement la géométrie de la route;



améliorer la circulation, notamment par l'ajout de zones de dépassement;



réduire le temps de parcours des usagers.

À propos du projet B

L'investissement pour ce tronçon est de 121,8 M$ (incluant la somme supplémentaire de 9,5 M$).



Les travaux de Baie-Comeau à Manic-2 (des kilomètres 0 à 22) représenteront, à terme, une réduction totale du tracé de près de 2,2 kilomètres.

En plus de l'amélioration de la géométrie de la route, il y aura ajout de zones de dépassement.

En plus de l'amélioration de la géométrie de la route, il y aura ajout de zones de dépassement.



Le nouveau tracé des quatre premiers kilomètres est optimal pour le secteur industriel de la ville de Baie-Comeau et de la MRC de Manicouagan.

et de la MRC de Manicouagan. À propos du projet C

L'investissement pour ce tronçon est estimé à 27 M$.



La reconstruction complète de la route permettra un tracé plus rectiligne ainsi que l'ajout de voies de refuge pour les véhicules hors normes.

Plusieurs autres améliorations sont à venir au cours des prochains mois et des prochaines années sur la route 389.

