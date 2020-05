Coty annonce le lancement de Kylie Skin en Europe





Coty Inc. (NYSE:COTY) annonce ce jour le lancement de Kylie Skin, en vente dans les parfumeries Douglas, qui signifie l'arrivée pour les consommatrices européennes de la gamme de soins pour la beau à plus forte croissance et la plus engagée.

Kylie Jenner est une des personnalités les plus admirées au monde, avec plus de 250 millions d'abonnés à ses réseaux sociaux personnels et de sa marque, ainsi qu'une des voix les plus influentes auprès des consommatrices de produits de beauté à l'échelle mondiale. Lancée en mai 2019, la gamme Kylie Skin est rapidement devenue une marque de soins pour la peau générant des ventes exceptionnelles aux États-Unis. Pour son premier anniversaire, la marque s'offre un réseau complet de distribution de plus de 2 000 points de vente répartis dans 25 pays avec le Groupe Douglas, un chef de file multicanal de produits de beauté haut de gamme.

"Je suis ravie de fêter le premier anniversaire de Kylie Skin avec son lancement européen dans les magasins Douglas", déclare Kylie Jenner. "La création de ma gamme de soins pour la beauté a été une aventure formidable pour moi, depuis la conception de l'emballage jusqu'au développement et au perfectionnement des formules qui font désormais partie des soins pour la peau que j'utilise au quotidien. Tant de fans m'avaient demandé de commercialiser mes produits pour la peau en Europe, et je suis si heureuse qu'elles puissent aujourd'hui elles aussi utiliser mes produits favoris."

"Nous avons posé de solides fondements pour soutenir notre partenariat stratégique avec Kylie Jenner. Le lancement de Kylie Skin en Europe est la prochaine étape de l'accélération de son intégration, alors que nous travaillons à transformer les activités de produits de beauté de Kylie Jenner en un acteur mondial incontournable", déclare Simona Cattaneo, présidente de la division Luxury Brands de Coty.

Douglas proposera six produits différents de la gamme Kylie Skin, notamment la Mousse nettoyante pour le visage, l'Exfoliant visage à base de noix, l'Hydratant visage, la Crème pour les yeux, la Lotion tonique au lait de vanille et le Sérum Vitamine C. Tous les produits sont sans cruauté animale, vegans, sans gluten, parabènes ni sulfates, et conviennent à tous les types de peau.

À propos de Coty Inc.

Coty est l'une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfum, de maquillage, de produits de coloration et de stylisme pour les cheveux, et de soins pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial du parfum, le numéro deux dans la couleur et l'esthétique en salons de coiffure professionnels, et le numéro trois du maquillage. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s'engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leur impact sur l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.coty.com.

À propos de Kylie Jenner

Kylie? Jenner est une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux, avec plus de 250 millions d'abonnés. Ayant fait la couverture de l'édition de Forbes Self-Made Billionaire (août 2018) en tant que plus jeune milliardaire partie de rien, Kylie est à la fois entrepreneur, reine des produits de beauté, créatrice de mode, auteure, star du petit écran et icône de la mode. En novembre 2015, Kylie a lancé Kylie Cosmetics, sa marque cosmétique inspirée par son amour pour le maquillage et sa passion pour les affaires. Premier produit commercialisé, le Kylie Lip Kit a connu un succès retentissant et son site d'e-commerce KylieCosmetics.com est une des boutiques en ligne les plus performantes au niveau mondial. Kylie a étoffé sa gamme de produits pour inclure des eyeliners, des fards à paupières, des fards à joues, des embellisseurs, des anticernes, des brosses, des trousses de maquillage, et propose en prime des éditions limitées tout au long de l'année. Complémentarité oblige entre produits cosmétiques et soins pour la peau, Kylie a rapidement voulu enchaîner avec Kylie Skin. En mai 2019, Kylie Skin a fait ses débuts en ligne, avec six produits sans cruauté animale, vegans, sans gluten, parabènes ni sulfates, et pour tous les types de peau. Forte d'un succès immédiat, la marque a décidé d'entrer en partenariat avec Ulta Beauty, le géant américain de la distribution de produits de beauté. Kylie a depuis complété sa gamme pour inclure des soins pour le corps et les lèvres, et continue de travailler au lancement de ses prochains produits. Kylie soutient diverses organisations caritatives, notamment avec des contributions majeures à Smile Train et Teen Cancer America.

