Relance économique : plus de 20 organisations québécoises mobilisées dans la création du Consortium Accélérer 2030 pour le Québec





Les objectifs de développement durable des Nations Unies au centre de leur mission

MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Plus de 20 organisations québécoises se mobilisent dans le cadre de la création du Consortium Accélérer 2030 pour le Québec. L'objectif du Consortium, une initiative d'Impact Hub qui a pris racine en 2018, est d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies au Québec d'ici 2030 à travers la création de partenariats innovants et efficaces. Pour les initiateurs du mouvement, le contexte de la relance économique constitue une opportunité unique d'amorcer des changements systémiques importants dans l'ensemble des secteurs de l'économie québécoise.

Le Consortium est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de financement des objectifs de développement durable.

« Alors que nous faisons tous face aux défis sans précédent que pose la pandémie de COVID-19, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) revêtent une importance accrue. En mettant de l'avant un cadre de collaboration visant à ne laisser personne de côté, les ODD offrent une occasion privilégiée de reconstruire un Canada plus inclusif, résilient et durable. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer, par l'entremise du Programme de financement des ODD, des organisations, comme Impact Hub Montréal et ses partenaires, qui contribuent à l'avancement des ODD au Canada. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le dévoilement du Consortium s'est fait à l'occasion du Forum Together|Ensemble 2020, une conférence nationale consacrée au suivi des progrès du Canada dans l'atteinte des ODD. Un plan d'action composé de 5 grands chantiers stratégiques, lequel vise à faire du Québec un leader en la matière à l'échelle du pays, de même qu'à l'international, fut également divulgué.

« La relance économique que nous amorçons doit nécessairement prendre en compte la vision long terme des ODD de l'ONU qui ont été adoptés par ses 193 États Membres, dont le Canada. Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a d'ailleurs déjà débuté cet arrimage en portant l'épinglette des 17 ODD à sa boutonnière lors des conférences de presse quotidiennes. Le Consortium pense que le Québec peut assumer un rôle de leadership au Canada et à l'international pour accélérer leur atteinte. »

- Charles Beaudry, mobilisateur du Consortium Accélérer 2030 pour le Québec ainsi que cofondateur et directeur général d'Impact Hub Montréal

Chantiers stratégiques

Adopter le cadre de mesure des ODD et adapter les indicateurs au contexte québécois Rassembler tous les acteurs engagés dans la démarche et bâtir ensemble une feuille de route Stimuler la collaboration des réseaux et créer des partenariats innovants et efficaces Simplifier l'accès au financement structurant long terme Sensibiliser la société québécoise à l'ambition des Objectifs 2030

Projets ODD et partenaires

Le Consortium Accélérer 2030 pour le Québec a profité du Forum Together|Ensemble 2020 afin de faire rayonner quatre initiatives menées par ses partenaires et collaborateurs au Québec :

Global Shapers du Forum économique mondial

Les hubs de Montréal et d' Halifax des Global Shapers, une initiative du Forum économique mondial, ont joint leurs efforts au Consortium afin de lancer une série d'ateliers et d'événements visant à sensibiliser et outiller leur communauté dans le cadre de la campagne Décennie de l'Action de l'ONU à l'automne prochain. Plus de détails seront disponibles cet été sur la plateforme en ligne du Consortium.

Espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable, ECPAR dévoile le Baromètre 2020 de l'achat responsable, une 3 e édition qui vise à mesurer l'état de la situation en matière d'achat responsable au Canada en approchant plus de 800 organisations canadiennes. L'objectif est d'obtenir les résultats d'un minimum de 200 répondants qui serviront à formuler des recommandations au gouvernement fédéral dans le but d'implanter une stratégie d'approvisionnement durable qui répondra aux ODD des Nations Unies.

Fintech franco-québécoise certifiée B-Corp, impak est la première agence indépendante de notation d'impact. Elle a développé impak IS2, une solution de mesure et notation d'impact pour investisseurs, qui s'appuie sur les plus hauts standards méthodologiques internationaux de mesure d'impact (Impact Management Project et les ODD). impak IS2 permet aux investisseurs de noter et mesurer l'impact de leurs entreprises et portfolios à travers leurs bilans d'impact et impak Score tm .

Organisme de recherche et d'innovation qui accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation numérique, le CEFRIO a lancé une trousse numérique visant à soutenir l'action des acteurs de ce changement. Cette trousse est composée de huit vidéos et de cinq balados qui montrent comment le numérique permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.

Les initiatives mises en oeuvre par Global Shapers, ECPAR et CEFRIO sont également financées en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de financement des objectifs de développement durable.

Plusieurs autres partenaires importants ont également contribué à initier le mouvement, notamment Fondations philanthropiques Canada, le CIRODD, le CEFRIO, Les Productions Feux Sacrés, Republik et SDG Capital. La liste complète se trouve sur la plateforme du Consortium.

Le Consortium compte également sur des appuis à l'international, notamment la Fondation BMW Herbert Quandt et la Fondation GoodPlanet.

Joindre le mouvement : Plateforme numérique d'engagement

Selon le Consortium, le Québec se doit d'aller au-delà des cycles politiques, de considérer les besoins des générations futures et d'adopter une stratégie transversale aux enjeux économiques, sociaux et climatiques. C'est pourquoi une plateforme numérique d'engagement a été créée afin de centraliser l'ensemble des projets initiés au Québec dont le but est de remplir cet objectif.

Visitez la plateforme à www.accelerer2030.quebec.

17 objectifs pour un développement économique mondial durable

Rappelons que l'ONU et ses 193 États Membres, dont le Canada, ont adopté formellement, le 25 septembre 2015, 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs sont un appel à l'action de tous les pays - pauvres, riches et à revenu intermédiaire - afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.

