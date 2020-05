Medicom annonce un accord d'approvisionnement à long terme avec le gouvernement canadien pour soutenir une nouvelle usine de production de masques





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 ?AMD Medicom Inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants mondiaux de masques chirurgicaux et respiratoires, confirme un accord à long terme avec le gouvernement canadien pour produire 20 millions de masques respiratoires N95 et 24 millions de masques chirurgicaux par année pendant les 10 prochaines années, à partir de cet été. La pandémie COVID-19 en cours a mis en évidence l'importance d'assurer la production locale d'équipements de protection individuelle (EPI) et les gouvernements canadien et québécois sont les derniers parmi un nombre croissant de pays à travers le monde qui cherchent à s'associer avec Medicom.

Medicom est un fabricant de confiance d'équipements de protection individuelle depuis plus de trente ans et entretient des relations d'approvisionnement de longue date dans le monde entier. Medicom contribue de façon importante en santé publique en aidant les gouvernements et les autorités sanitaires à faire face à la fois à l'insuffisance immédiate et urgente d'approvisionnement en EPI et à garantir un approvisionnement à long terme. L'expertise de la société, ainsi que sa longue expérience dans la gestion de contrats gouvernementaux et de la mise en place de capacités de production de masse, font de Medicom un partenaire attrayant pour ceux qui souhaitent sécuriser l'approvisionnement pour répondre aux besoins actuels et futurs.

À cause du rôle essentiel des équipements de protection individuelle tels que les masques chirurgicaux et les respirateurs N95, en particulier dans le contexte d'une pandémie mondiale, l'expertise de la fabrication, la qualité des produits et la fiabilité des fournisseurs sont primordiales. C'est pourquoi le gouvernement canadien a mis en place des processus rigoureux pour s'assurer que tous les équipements de protection individuelle qu'ils achètent répondent aux normes réglementaires et de qualité.

En tant que chef de file mondial du contrôle des infections, l'équipe de Medicom est fière de fournir aux professionnels de la santé canadiens des équipements de protection individuelle qui respectent ou dépassent constamment les normes de l'industrie. À la lumière des récentes préoccupations concernant la qualité des produits d'autres fournisseurs du monde entier, le bureau de la Ministre des Services Publics et de l'Approvisionnement Anita Anand a confirmé que l'Agence de santé publique du Canada « effectue des tests rigoureux sur des articles tels que les masques avant qu'ils ne soient envoyés dans les provinces et territoires. »

Guillaume Laverdure, Chef de l'exploitation du Groupe Medicom et Président, Amérique du Nord, a déclaré que « Medicom a certainement le bon slogan à ce stade de notre histoire. En tant qu'entreprise, nous sommes très 'fiers de protéger' ainsi que de la qualité constante de nos produits de protection issus de notre réseau mondial d'usines de fabrication. Nous sommes très fiers de nous associer localement pour produire des masques faciaux de qualité médicale ici même au Canada. »

À propos de Medicom?

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, des laboratoires et de la santé et beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed, Ocean Pacific et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, et Medicom Asia à Hong Kong.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

