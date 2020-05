Les membres des caisses Desjardins voteront pour leurs ristournes d'ici la fin de l'été





LÉVIS, QC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - En mars dernier, dans le contexte lié à la COVID-19 et afin de respecter les mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du virus, le Mouvement Desjardins annonçait le report des assemblées générales des caisses qui se tiennent habituellement au mois d'avril. Cette décision entraînait par conséquent le report du versement de la ristourne, pour laquelle un vote des membres est nécessaire.

Au cours des dernières semaines, les travaux se sont poursuivis et Desjardins a choisi de tenir des assemblées générales extraordinaires (AGE) virtuelles, qui permettront par la suite aux membres de voter pour le versement de leur ristourne. Ainsi, plus de 200 caisses tiendront des AGE virtuelles d'ici la fin du mois de septembre. Les ristournes seront versées aux membres cet automne. Précisons que les caisses qui se sont regroupées au mois de janvier 2020 ne tiendront pas d'AGE, le projet de partage des excédents ayant été préalablement approuvé par les membres au moment du regroupement.

Les détails concernant la mécanique de ces assemblées et la manière de voter seront communiqués aux membres ultérieurement. Rappelons que les résultats financiers de l'année 2019 confirmaient que les ristournes s'élèveraient à 317 M$, en hausse de 64 M$, ou de 25,3 %.

«?Les équipes ont travaillé très fort au cours des dernières semaines afin de trouver une solution innovante qui permettra le versement de la ristourne. Je suis fier du travail accompli et heureux de savoir que les membres recevront leur part des excédents de Desjardins,?» a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :