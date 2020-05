Greenfield Global fait don de 400?000 $ en soutien aux communautés locales touchées par la pandémie de COVID-19





Les dons, effectués par l'entremise du nouveau Fonds, Greenfield a cette cause à coeur, sont destinés aux organisations caritatives des collectivités où les employés de Greenfield Global vivent et travaillent

TORONTO, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Greenfield Global Inc., leader mondial de la production d'éthanol, d'alcools de spécialité de grande pureté et de solvants, a annoncé aujourd'hui la création du Fonds, Greenfield a cette cause à coeur, destiné à aider les organisations caritatives et les groupes en première ligne locaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

«?Nous vivons une période incroyablement difficile et, chez Greenfield, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos communautés?», déclare Howard Field, président-directeur général de Greenfield Global. «?La pandémie a un effet dévastateur sur la santé sociale et économique d'un grand nombre de personnes et de communautés. Jusqu'à maintenant, les gouvernements ont travaillé avec acharnement pour venir en aide à la population, mais nous croyons que c'est au tour des entreprises qui en ont les moyens de contribuer à l'effort collectif. Nous avons donc créé le Fonds, Greenfield a cette cause à coeur, pour soutenir les organisations locales qui viennent en aide aux personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19 dans les communautés où nous vivons et travaillons.?»

Depuis le début de cette crise mondiale, Greenfield a joué un rôle de premier plan dans l'approvisionnement de l'alcool nécessaire à la production de désinfectant pour les mains, utilisé dans la lutte contre la maladie mortelle. Les dons effectués par l'entremise du Fonds, Greenfield a cette cause à coeur, serviront à soutenir les organismes locaux qui fournissent des services essentiels, tels que l'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence et l'appui aux hôpitaux ainsi qu'aux travailleurs de première ligne.

Depuis la mi-avril, la compagnie étudie les demandes envoyées par les comités locaux d'employés. Le Fonds, Greenfield a cette cause à coeur, a accordé 41 subventions d'un montant total de 400?000 $ à des organismes de bienfaisance enregistrés au service des 11 collectivités dans lesquelles les employés de Greenfield sont fiers d'habiter et de travailler, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Irlande.

À propos de Greenfield Global Inc.

Greenfield Global offre des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur qui sont essentiels à la mission des entreprises, améliorent la vie de la population et préservent la santé de la planète. Plus important producteur d'éthanol au Canada, Greenfield possède et exploite quatre distilleries, trois usines de production et d'emballage de produits chimiques de spécialité, et trois centres de R et D en biocarburant de nouvelle génération et en énergie renouvelable répartis en Amérique du Nord. Depuis ses débuts en 1989, Greenfield développe des technologies et des produits de plus en plus efficaces et durables tout en diminuant sa propre empreinte carbone. Qu'elles soient en démarrage ou parmi les plus grandes marques au monde, les entreprises font confiance à Greenfield et à sa vaste gamme de produits de première qualité, à son expertise en réglementation et à son service inégalé dans l'industrie. Sous les marques Greenfield, Les Alcools de commerce et Pharmco, Greenfield Global fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.greenfield.com.

