Invesco Canada annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 22 mai 2020 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements proposés à sa gamme de fonds communs de placement. Sous réserve des approbations applicables, cinq fonds seront fusionnés avec des fonds existants d'Invesco Canada, quatre fonds seront résiliés et un fonds apportera des changements à son objectif de placement, à son nom et à son équipe de gestion. En outre, quatre séries seront lancées pour les fonds communs de placement existants, et une série sera renommée. La société a également apporté plusieurs précisions concernant les responsabilités de gestion de portefeuille pour six fonds. Enfin, la société a révisé ses cotes de risque de placement pour deux fonds.

Invesco propose de fusionner les fonds suivants :

Fonds en dissolution Fonds prorogé Date d'entrée en vigueur Fonds d'intérêt canadien Invesco Fonds du marché monétaire canadien Invesco 7 août 2020

Approuvé par le Comité d'examen indépendant (CEI). Les épargnants recevront un avis de 60 jours, qui sera envoyé par courrier au début du mois de juin 2020.

La société prévoit de résilier les fonds suivants à compter du 7 août 2020 :

Fonds résilié Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco Catégorie revenu à court terme Invesco Catégorie énergie Invesco Fonds de ressources Invesco

Les épargnants recevront un avis de 60 jours, qui sera envoyé par la poste en juin 2020. À compter du 22 mai 2020, ces fonds sont fermés aux nouveaux épargnants. Les épargnants existants peuvent continuer à acheter des titres jusqu'au 24 juillet 2020.

La société propose de modifier l'objectif de placement du Fonds Indo-Pacifique Invesco.





Ce changement est soumis à l'approbation des épargnants. De plus amples détails concernant le changement d'objectif de placement seront inclus dans une circulaire d'information de la direction et une procuration, qui seront disponibles en ligne, et un document d'avis et d'accès sera envoyé en juillet 2020 aux épargnants enregistrés à partir du 2 juillet 2020. S'il est approuvé, à compter du 21 août 2020, le fonds changera également de nom pour devenir le Fonds marchés émergents Invesco, l'objectif et les stratégies de placement seront modifiés, tout comme l'équipe de gestion du portefeuille.

La société prévoit de lancer les nouvelles séries suivantes pour les fonds existants à compter du 8 juin 2020 :

Fonds Série à venir Fonds de répartition Invesco Série P Fonds du marché monétaire canadien Invesco Série F et série FAPSF Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco Série F4

La société renommera les séries de fonds suivantes à compter du 8 juin 2020 :

Ancien nom Nouveau nom Fonds de marché monétaire canadien Invesco, série APSF Héritage Fonds de marché monétaire canadien Invesco, série Défaut

Le Fonds du marché monétaire canadien Invesco, série Défaut, ne sera plus disponible à l'achat direct par les épargnants à partir du 8 juin 2020.

La société a apporté les changements suivants pour clarifier les rôles et les responsabilités des équipes de gestion de portefeuille, à compter du 30 juin 2020 :

Fonds Équipe de gestion actuelle Nouvelle équipe de gestion* Catégorie marchés émergents Invesco Jeff Feng Matt Peden Jeff Feng Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco Jeff Feng Matt Peden Jeff Feng Fonds Europlus Invesco Matt Peden Michael Hatcher Matt Peden Andrea Salsiri Fonds de sociétés mondiales Invesco** Michael Hatcher Jeff Feng Matt Peden Michael Hatcher Fonds de revenu diversifié mondial Invesco Fund Michael Hatcher Jeff Feng Matthew Brill Avi Hooper Todd Schomberg Michael Hatcher Matthew Brill Avi Hooper Todd Schomberg Catégorie mondiale dividendes Invesco Michael Hatcher Jeff Feng Michael Hatcher

Aucun changement n'a été apporté au gestionnaire principal de ces stratégies. Les gestionnaires de portefeuille principaux Michael Hatcher, Jeff Feng et Matt Peden travaillent ensemble depuis 2009 et continueront de tirer parti de l'expertise et des connaissances de chacun au sein de l'équipe de placement plus large d'Invesco. Dans chaque cas, des clarifications sont apportées afin de mieux identifier le décideur clé tout en ayant moins de gestionnaires de portefeuille répertoriés dans des rôles de soutien sur chaque stratégie.

La société a également révisé ses cotes de risque de placement pour les fonds suivants :





Fonds Cote du risque de placement précédente Nouvelle cote du risque de placement Catégorie marchés émergents Invesco Moyen à élevé Moyen Fonds en gestion commune de marchés émergents Sélect Invesco Moyen à élevé Moyen

Les changements de cote du risque ont été effectués conformément à la méthodologie de classification des risques établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque d'investissement des fonds communs de placement. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou stratégies de placement des fonds.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1.800.200.5376. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, ou par le biais du blogue Invesco Canada.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Avec des bureaux dans 25 pays, nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actif, passif et alternatif. Au 30 avril 2020, Invesco gérait 1 100 milliards de dollars d'actifs pour le compte de clients du monde entier. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site invesco.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée.

La série F est seulement offerte aux épargnants admissibles qui ont des comptes à honoraires avec un courtier qui a signé une entente de courtier de série F Invesco avec Invesco Canada. Les frais de vente et les commissions de suivi ne sont pas payables pour les parts de la série F. Toutefois, les épargnants peuvent payer d'autres frais à leur courtier pour les conseils en investissement et autres services. Les rendements des autres séries (et les notations par étoiles) diffèrent en raison des frais et des dépenses.

Les parts/actions de série F ne comportent pas de frais d'acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les épargnants pourraient devoir payer d'autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d'autres services qu'ils reçoivent.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

Personne-ressource : Natalie Marin, Relation avec les médias à Invesco 212.323.4352

