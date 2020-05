CGI reçoit une médaille d'or d'EcoVadis pour une troisième année consécutive dans le cadre de l'évaluation de sa responsabilité sociale





CGI figure parmi les 5 % des meilleures entreprises pour sa performance en matière de responsabilité sociale

MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) est heureuse d'annoncer l'obtention d'une médaille d'or d'EcoVadis pour une troisième année consécutive en raison de son engagement et de ses initiatives en matière de responsabilité sociale. La responsabilité sociale fait partie des six valeurs fondamentales de CGI, et l'un des objectifs stratégiques de l'entreprise est d'être reconnue par ses communautés comme une entreprise citoyenne et socialement responsable.

EcoVadis est l'une des agences d'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises les plus reconnues à l'échelle mondiale. Elle joue un rôle important en aidant les entreprises à collaborer avec des partenaires socialement responsables et éthiques. Cette reconnaissance classe CGI parmi les 5 % des meilleures entreprises pour sa performance de responsabilité sociale dans quatre catégories : environnement, droits de l'Homme et du travail, éthique et approvisionnement durable. Le classement « or » d'EcoVadis souligne la tradition de longue date de CGI de collaborer avec ses clients pour améliorer le bien-être de ses communautés grâce à la technologie et à l'engagement de ses 78 000 conseillers et professionnels.

« Durant cette période sans précédent, il est plus important que jamais de renforcer notre engagement à agir en tant qu'entreprise responsable, a indiqué George Schindler, président et chef de la direction de CGI. Agir de manière responsable pour le bien-être des communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons est un élément clé de notre modèle de proximité dont l'ensemble de nos parties prenantes tire profit. »

« Le classement constamment élevé de CGI n'est pas seulement une mesure louable de son système de gestion du développement durable, mais il reflète également les engagements de l'entreprise dans sa façon d'exercer ses activités, a affirmé David McClintock, directeur marketing, EcoVadis. Des actions telles que l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, la mise en oeuvre d'innovations durables pour de nombreux projets client, la mobilisation des employés dans le cadre d'initiatives locales grâce à son programme Branchés sur vos rêves et l'expansion de sa stratégie liée à la chaîne d'approvisionnement durable reflètent toutes un indice élevé de performance. »

La médaille d'or d'EcoVadis survient peu après la décision de CGI d'adhérer au Pacte mondial des Nations Unies. Ce pacte regroupe des entreprises de partout dans le monde pour encourager l'adoption de pratiques durables et socialement responsables, conformément à des principes universels. Il soutient la stratégie et l'objectif de responsabilité sociale de CGI d'améliorer le bien-être économique, social et environnemental de ses communautés.

CGI figure également parmi les principaux indices regroupant les entreprises les plus responsables à l'échelle mondiale, notamment les indices de durabilité Dow Jones et FTSE4Good. De plus, nous avons obtenu une reconnaissance du Projet de divulgation des émissions de carbone (Carbon Disclosure Project) pour nos efforts de réduction des émissions et notre gestion environnementale avancée. Davantage de renseignements sur l'engagement de CGI envers la responsabilité sociale sont offerts sur cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 78 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

