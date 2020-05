La Société Financière Manuvie annonce un placement privé d'obligations de premier rang en dollars américains





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 22 mai 2020 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de placement privé dont le capital s'élève à 200 millions de dollars américains de billet de premier rang à 2,396 % échéant le 1er juin 2027 (les « billets »).

Les billets constitueront des obligations non garanties directes de la SFM et ils seront de même rang, pour ce qui est du droit au paiement, que tous les autres titres de créance non garantis et non subordonnés existants et futurs.

L'appel à l'épargne devrait être conclu aux environs du 1er juin 2020. La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis ou de tout autre territoire, et ils ne pourront être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sauf dans le cadre de certaines transactions exemptées des exigences en matière d'inscription, ou non assujetties à ces exigences, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois étatiques ou locales sur les valeurs mobilières. Le placement est destiné uniquement aux personnes non américaines dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel une telle offre serait illégale.

Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à tout résident canadien.

À propos de la Société Financière Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 22 mai 2020 à 08:25 et diffusé par :