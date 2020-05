Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 22 mai 2020





QUÉBEC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 22 mai 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite à la Coop Couturières Pop Heure : 9 h 15 Lieu : Coop Couturières Pop

4799, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H1V 1Z5

Veuillez noter qu'une prise d'images sera possible au début de la visite.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

