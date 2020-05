Société de transport de Laval - Début de la distribution de couvre-visages à la clientèle du transport collectif





LAVAL, QC, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - À compter du 25 mai, la Société de transport de Laval débutera une opération de distribution de couvre-visages à sa clientèle, dans le cadre d'une action concertée entre les quatre sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette distribution de couvre-visages est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. La distribution aura lieu aux terminus Montmorency et Cartier aux heures de pointe. Pour ce faire, une brigade d'employés de la société sera sur place, équipée de visière, de masque et de gants pour distribuer de main à main, une façon de faire approuvée par les autorités de santé publique. Pour connaitre les heures précises de distribution consultez le bit.ly/STL-COVID19. Les quantités sont limitées par jour de distribution, jusqu'à épuisement des stocks.

Au total, ce sont 15 000 couvre-visages réutilisables qui seront distribués à Laval lors de cette première vague qui s'étendra sur plusieurs jours. De ce nombre, 1 000 couvre-visages seront distribués aux clients du transport adapté de la STL par la poste. D'autres phases de distribution à la clientèle sont prévues au cours des prochains mois, selon l'évolution de la situation et l'approvisionnement, pour atteindre, à terme, un total de quelque 1,5 million de couvre-visages offerts sur le territoire de la CMM. Les prochaines dates de distribution seront communiquées à la clientèle via nos médias sociaux et sur notre site web.

Pensez aux autres

Nous rappelons aux clients qui ont déjà un couvre-visage d'en laisser pour les autres.

CITATION ? Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Je veux d'abord remercier les employés de la STL, qui font un travail titanesque depuis le début de la pandémie et dont plusieurs se sont portés volontaires pour distribuer les couvre-visages à notre clientèle. C'est un honneur de les accompagner aujourd'hui. Avec cette distribution et celles qui suivront, nous souhaitons favoriser le port du couvre-visage par la clientèle. Comme on le voit depuis quelques semaines, et encore plus avec le déconfinement qui s'amorce aujourd'hui, la distanciation dans les transports collectifs n'est plus possible. Nous devons tous nous adapter à cette nouvelle réalité qui sera la nôtre pour plusieurs mois encore. »

RAPPELS

Rappelons que l'Institut national de santé publique du Québec recommande très fortement le port du couvre-visage dans les réseaux de transport collectif et dans les lieux où il n'est pas possible de garder une distance physique suffisante entre les personnes.

Pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, le port du couvre-visage ne se substitue pas, mais s'ajoute aux autres mesures d'hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire et la distanciation physique.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN DU COUVRE-VISAGE

Important : la STL rappelle à ses clients qui recevront un couvre-visage qu'ils doivent absolument le laver avant de le porter. Pour l'entretien des couvre-visages, il est recommandé de le mettre directement dans la machine à laver, de le laver à l'eau chaude, puis de le sécher complètement.

Nouvelle étiquette dans les transports

De plus, pour éviter toute propagation du virus à bord des véhicules, la collaboration de tous est essentielle, notamment pour :

Ne pas manger à bord des autobus

Rapporter tous ses déchets avec soi

Porter un couvre-visage

Respecter la distance physique lorsque c'est possible (notamment lors d'achat de titres, en file pour attendre le bus ou monter à bord, dans vos déplacements à pied)

Éviter de toucher les surfaces autant que possible

Appliquer les mesures d'hygiène recommandées (toux dans le coude, lavage fréquent des mains, jeter ses mouchoirs dans un endroit sécuritaire, éviter de se toucher le visage, etc.)

LA SUITE

En ces temps imprévisibles, la STL se tient prête à appliquer toute autre recommandation du comité tactique provincial, regroupant des experts de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de l'Institut national de la Santé publique (l'INSPQ), des centrales syndicales et des sociétés de transport du Québec.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. Elle figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes au monde. www.stlaval.ca.

Pour connaître toutes les mesures en place à la STL, visitez le bit.ly/STL-COVID-19

