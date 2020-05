COVID-19 - Montréal annonce un appui financier de 378 200 $ à cinq organismes à but non lucratif





MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'un appel de propositions pour le soutien technique aux entreprises, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'une aide financière à cinq organismes à but non lucratif ayant proposé des projets d'accompagnement porteurs pour les PME montréalaises. Cette initiative municipale s'inscrit dans la volonté de Montréal d'aider efficacement les entreprises à relever les défis auxquelles elles font face durant la crise de la COVID-19 et une fois la pandémie passée.

« En cette période très difficile, bon nombre d'entreprises, dont plusieurs PME, font face à des enjeux de taille, notamment en ce qui a trait à la poursuite de leurs opérations. Par le biais de cet appui financier, Montréal vise entre autres à répondre aux besoins immédiats en soutien technique d'entreprises en difficulté, en appuyant des projets de façon complémentaire à l'aide octroyée par d'autres paliers gouvernementaux », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Un comité d'analyse composé de représentants du Service du développement économique de la Ville a ainsi évalué les projets présentés selon plusieurs critères. Parmi ceux-ci, la pertinence et la portée du projet, sa faisabilité dans le contexte actuel, ainsi que le nombre d'entreprises potentiellement soutenues par rapport au coût du projet.

Parmi les mises en candidature, cinq nouveaux projets ont été retenus, ce qui porte le total à huit. Les OBNL sélectionnés ont présenté des solutions techniques pouvant répondre aux besoins urgents identifiés dans le contexte de la COVID-19, entre autres en matière d'approvisionnement, de soutien administratif, de gestion du personnel ou pour la mise en place de systèmes de vente.

Les cinq nouveaux organismes qui ont été sélectionnés sont les suivants :

Le Conseil des industries bioalimentaires de l'Île de Montréal

Soutien de 58 000 $ pour son projet d'accompagnement personnalisé apporté aux entreprises visant à soutenir l'accès au marché du détail. Cet accompagnement se fera entre autres au niveau des normes d'étiquetage, des codes à barres, des emballages, ou de la facturation. Le CIBIM entend développer une plateforme numérique dynamique afin de favoriser les échanges, les interactions et le partage des ressources.

Insertech Angus

Grâce à un soutien de 39 000 $, l'organisme vise à offrir à 30 PME un service complet de diagnostic entourant leurs besoins de sécurité informatique dans le cadre d'activités de télétravail, d'implantation de solutions technologiques simples et d'accompagnement de leurs employés dans l'utilisation des moyens choisis. Chaque PME disposera de services d'accompagnement d'une durée de 20 heures.

La Guilde du jeu vidéo du Québec

Par le biais d'une aide financière de 150 000 $, le projet proposé vise à offrir aux entrepreneurs créatifs un véritable carrefour de soutien et d'accompagnement, adapté au contexte de la crise sanitaire actuelle. Grâce à des d'outils de communication adaptés, le projet vise entre autres l'accès à des professionnels spécialisés, et à des parcours en ligne pour accompagner les entreprises créatives dans la résolution de problématiques, tout particulièrement aux étapes liées à la gestion de crise.

L'École des entrepreneurs du Québec

L'aide financière de 61 200 $ de la Ville permettra un soutien technique en direct aux entrepreneurs montréalais en appui du logiciel PRÉVISIO (libre d'accès), des webinaires ainsi qu'une série d'activités d'apprentissages virtuels. Le projet prévoit plus de 420 heures de soutien-conseil et la mise en place d'une solution permettant de répondre rapidement aux questions et préoccupations des entrepreneurs montréalais.

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

La Ville offre une somme de 70 000 $ pour le développement d'une plateforme de maillage entre entrepreneurs montréalais issus de la diversité, le RJCCQ et les jeunes chambres de commerce. Cet appui vise à faciliter le partage des ressources et à aider les entrepreneurs quant à leurs besoins en approvisionnement. En plus de la mise sur pied de la plateforme et des outils complémentaires, le RJCCQ sera responsable d'assurer les suivis entre les parties prenantes, notamment en assurant le maillage entre les entreprises.

« Je tiens à féliciter tous les organismes qui ont participé à cet appel de propositions, et de façon particulière, les cinq nouveaux récipiendaires qui ont été sélectionnés. Chacune de vos propositions de soutien aux entreprises est pertinente et aidera très certainement plusieurs PME montréalaises à traverser cette période difficile », a conclu Luc Rabouin.

Le nombre d'OBNL soutenus par l'appel de propositions est maintenant de 8, totalisant une contribution financière de 658 200 $, issue de l'entente Réflexe Montréal, qui vient en aide à près de 1500 d'entreprises sur le territoire montréalais.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

