Fiera Capital tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires le jeudi 28 mai 2020

MONTRÉAL, le 22 mai 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires ( l'« assemblée » ), le jeudi 28 mai 2020 à 9h30 (HAE).

En ces temps d'incertitude, la santé et la sécurité de nos employés, clients et actionnaires sont nos priorités absolues. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, et voulant se conformer aux mesures de distanciation sociale en place, Fiera Capital a choisi de tenir sa réunion dans un format virtuel uniquement.

Date : Le jeudi 28 mai 2020 Heure : 9 h 30 (HAE) Lien vers la webdiffusion : https://web.lumiagm.com/?fromUrl=158562436

Les actionnaires inscrits ainsi que les fondés de pouvoir dûment nommés souhaitant voter et/ou poser des questions lors de l'assemblée devront saisir leur numéro de contôle et le mot de passe fiera2020, ainsi que suivre toutes les instructions de participation en ligne, tel qu'indiqué dans le Guide de l'utilisateur ? Assemblées générales annuelles virtuelles fourni par Computershare.

Les membres du public sont invités à assister à la réunion en écoute uniquement en utilisant le lien ci-dessus et en se connectant en tant qu'invité.

Les actionnaires, médias et autres personnes intéressées qui ne peuvent être présents à l'assemblée en direct sont invités à réécouter la webdiffusion sur le site internet de Fiera Capital dans la section Relations avec les investisseurs. La webdiffusion sera disponible sur le site internet de la Société au cours des 365 jours suivant l'assemblée.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou d'une dispense d'inscription pour une entité donnée de Fiera Capital, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

