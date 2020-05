Planview se classe au premier rang pour les cas d'utilisation de Single Lean/Kanban Team et SAFe dans le rapport 2020 de Gartner® intitulé « Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools »





Planview® a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était classée au premier rang pour les cas d'utilisation de Single Lean/Kanban Team et Scaled Agile Framework® (SAFe) dans le rapport de Gartner intitulé « Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools »* (Capacités essentielles pour les outils de planification Agile en entreprise). L'étude a évalué 16 offres d'outils de planification Agile en entreprise, dans six cas d'utilisation. En plus de recevoir le score le plus élevé pour les cas d'utilisation de Single Lean/Kanban Team et SAFe, Planview s'est vu attribuer la deuxième place pour les cas d'utilisation d'Agile distribué, et du Portefeuille de projets et programmes.

Téléchargez une copie gratuite du Rapport 2020 de Gartner, sur les Capacités critiques pour les outils de planification Agile en entreprise.

« La clé du succès de toute transformation Agile est de tirer parti de solutions qui responsabilisent vos équipes à chaque étape du parcours », a confié Patrick Tickle, directeur des produits, chez Planview. « Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par Gartner pour les cas d'utilisation de Single Lean/Kanban Team et SAFe. Nous sommes convaincus que ces deux méthodes, à savoir la mise à l'échelle avec SAFe, et l'utilisation accélérée de Kanban, sont au coeur des transformations d'aujourd'hui, et qu'elles permettent de soutenir la livraison continue et l'agilité commerciale. »

Sur les marchés en évolution rapide et particulièrement disruptifs d'aujourd'hui, les équipes doivent tirer parti de diverses méthodologies et processus de travail, pour mener à bien leurs activités ; citons Lean, Agile, Scrum, Kanban et Scrumban, en plus de la livraison de projet, traditionnelle. La gamme complète des solutions de Gestion des portefeuilles et de Gestion des tâches, de Planview permet aux entreprises de transformer leurs stratégies en réalité. En particulier, l'approche de Planview pour Enterprise Kanban garantit que les organisations dans leur ensemble, des équipes Agiles jusqu'à l'entreprise toute entière, peuvent continuer à fournir de la valeur rapidement et efficacement, sans abandonner la visibilité et la gestion au profit de résultats stratégiques plus étendus.

Planview vient d'être reconnue également comme un Leader dans le Quadrant magique 2020 de Gartner pour les Outils de planification Agile en entreprise**, ce qui a positionné l'entreprise au plus haut rang en termes de capacités à exécuter un axe. L'étude 2020 de Gartner, sur les Capacités essentielles pour les outils de planification Agile en entreprise vient compléter le Quadrant magique 2020 de Gartner pour les Outils de planification Agile en entreprise, et examine à la fois les capacités des produits, et la façon dont ces capacités peuvent être appliquées aux cas d'utilisation.

Pour en savoir plus sur la solution « Lean and Agile Delivery » de Planview, rendez-vous sur : planview.com/lean-agile-delivery.

À propos de Planview

Planview a un objectif : rendre possible le processus de transformation des organisations, à l'heure où ces dernières revoient leurs stratégies en profondeur afin d'être capables de se positionner sur les marchés d'aujourd'hui, très disruptifs et en constante évolution. Nos solutions aident de manière unique les organisations à concrétiser ce parcours et à accélérer la mise en oeuvre des stratégies à l'échelle de l'entreprise. La gamme complète des solutions de Gestion des portefeuilles et de Gestion des tâches, de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 700 employés, est au service de 3 500 clients, et compte un million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.planview.com/.

