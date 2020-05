Roméo Dallaire au secours de la santé mentale





MONTRÉAL, le 22 Mai 2020 /CNW Telbec/ - L'ex-sénateur et lieutenant-général des Forces armées canadiennes à la retraite, Roméo Dallaire, lance le Mouvement Bâtissons l'espoir avec la Fondation Douglas pour sensibiliser les Canadiens aux enjeux de santé mentale causés par la pandémie de la COVID-19. M. Dallaire encourage la population à supporter le mouvement pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale et à encourager l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, le deuxième plus important centre de recherche et de soins en santé mentale au Canada.

Une récente étude réalisée par ACS-Léger en collaboration avec la Fondation Douglas démontre que 22% de femmes et 17% d'hommes ont ressentis une prévalence de symptômes dépressifs modérés à élevés durant la pandémie. Plus du tiers (37,8%) des jeunes adultes de 18 à 24 ans ont signalé des symptômes similaires associés à la dépression, un taux qui est 3.5 fois supérieur à la normale.

«Certains doivent juguler cette crise en souffrant de problèmes de santé mentale tandis que d'autres en développeront inévitablement [...] Nous avons besoin de ressources pour faire face à ce grand défi et pour assurer la bonne santé mentale de la population dans le futur», affirme M. Dallaire en discutant des problématiques que crée la pandémie pour les personnes atteintes de maladie mentale. Selon lui, le Canada est en «guerre» contre une menace invisible qu'il ne faut pas sous-estimer autant pour ses conséquences sur la santé publique que la détresse psychologique qu'elle cause.

M. Dallaire, qui souffre lui-même d'un syndrôme de stress post-traumatique, avance qu'il est essentiel d'initier un mouvement de santé mentale avec le Douglas. «Je crois en leur expertise et leur savoir-faire pour naviguer la situation actuelle et traiter ceux qui souffrent à cause de la COVID-19. Avec cette campagne, l'organisme se positionne comme un joueur important en santé mentale au Québec», soutient-il pour expliquer ce qui l'a poussé à initier le Mouvement Bâtissons l'espoir.

À propos

Créée en 1972, la Fondation Douglas a pour mission de financer le développement de l'Institut Douglas et à agir concrètement sur trois facteurs essentiels de réussite: les soins aux patients, la recherche en neuroscience et en santé mentale ainsi que l'éducation et la formation.

