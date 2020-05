Amazon annonce cinq nouveaux projets solaires à l'échelle de service public en vue d'alimenter ses opérations mondiales en Chine, en Australie et aux États-Unis





Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui cinq nouveaux projets d'énergie renouvelable en Chine, en Australie et aux États-Unis, qui appuieront davantage l'engagement d'Amazon à atteindre 80 % d'énergie renouvelable d'ici 2024, et 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030 (et potentiellement dès 2025), ainsi qu'à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Le premier projet d'énergie renouvelable d'Amazon en Chine est un projet solaire de 100 mégawatts (MW) situé à Shandong. Une fois achevé, le projet devrait produire 128 000 mégawattheures (MWh) d'énergie propre chaque année.

Le deuxième projet d'énergie renouvelable d'Amazon en Australie est un projet solaire de 105 MW situé en Nouvelle-Galles du Sud. Ce projet aura une capacité de production de 250 000 MWh d'énergie propre chaque année, ce qui est suffisant pour alimenter l'équivalent de 40 000 foyers australiens moyens.

Les tous derniers projets d'énergie renouvelable d'Amazon aux États-Unis sont deux nouveaux projets dans l'Ohio, un projet solaire de 200 MW et un projet solaire de 80 MW. En outre, un nouveau projet solaire de 130 MW en Virginie porte à 12 le nombre total de projets d'énergies renouvelables dans le Commonwealth. Une fois opérationnels, ces trois projets situés aux États-Unis auront une capacité de production annuelle équivalente à 69 000 foyers américains moyens.

Une fois achevés, les cinq nouveaux projets d'énergie renouvelable d'Amazon totalisant 615 MW de capacité installée fourniront environ 1,2 million MWh d'énergie renouvelable supplémentaire au réseau d'exécution de la société et aux centres de données Amazon Web Services (AWS), qui alimentent Amazon et ses millions de clients à travers le monde.

À ce jour, Amazon a annoncé 31 projets d'énergie renouvelable éoliens et solaires à l'échelle des services publics, ainsi que 60 toits solaires sur les centres d'exécution et les centres de tri à travers le monde. Ensemble, ces projets totalisant plus de 2 900 MW de capacité fourniront chaque année plus de 7,6 millions MWh d'énergie renouvelable, soit suffisamment d'électricité pour alimenter 680 000 foyers américains.

« En tant que signataires de l'Engagement climat, nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris avec 10 ans d'avance, et à atteindre la neutralité carbone au sein d'Amazon d'ici 2040 », a déclaré Kara Hurst, vice-présidente de la durabilité chez Amazon. « Ces cinq nouveaux projets d'énergie renouvelable constituent un élément essentiel de notre feuille de route en vue d'atteindre cet objectif. En effet, nous considérons qu'il est possible d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, soit avec cinq années d'avance sur les objectifs que nous avions annoncés à l'automne dernier. Bien qu'il s'agisse d'un grand défi, nous avons établi un plan crédible pour y parvenir. »

« L'avenir énergétique de la Virginie est prometteur. Grâce à des investissements dans l'énergie propre, nous pouvons réduire les émissions de carbone et créer des emplois permettant de favoriser un développement économique à long terme », a déclaré Jennifer L. McClellan, sénatrice de Virginie. « L'annonce de ce nouveau projet solaire d'Amazon aide le Commonwealth à atteindre ses objectifs climatiques et contribue à sa croissance économique. La loi Virginia Clean Economy Act contribuera à favoriser davantage d'investissements dans l'énergie propre tels que celui-ci, afin de faire de la Virginie une plateforme nationale d'emplois dans l'énergie propre. »

« La création d'emplois dans l'énergie propre constitue un moteur essentiel pour le développement économique à long terme du Commonwealth », a déclaré Richard C. Sullivan Jr, représentant de l'État de Virginie. « Je suis ravi qu'Amazon poursuive son investissement dans l'avenir de l'énergie propre de la Virginie. La loi Virginia Clean Economy Act nous engage sur la voie du 100 % d'énergie propre, et les sociétés telles qu'Amazon sont indispensables pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Rendez-vous sur le site Web de durabilité d'Amazon pour obtenir des informations et des indicateurs de durabilité qui présentent les progrès de la société en vue d'honorer son Engagement climat. Les objectifs, engagements, investissements et programmes s'appuient sur les engagements à long terme d'Amazon en faveur de la durabilité par le biais de programmes novateurs existants, dont : Shipment Zero, la vision d'Amazon consistant à atteindre la neutralité carbone de toutes ses expéditions, avec une neutralité carbone de 50 % d'ici 2030 ; des initiatives d'emballage durable telles que Frustration-Free Packaging (Déballer sans s'énerver) et Ship in Own Container (Expédition dans son propre contenant), qui ont permis de réduire les déchets d'emballage de 25 % depuis 2015 ; des programmes d'énergie renouvelable ; des investissements dans l'économie circulaire avec le Closed Loop Fund (Fond en circuit fermé) ; et les nombreuses autres initiatives imaginées chaque jour par les équipes d'Amazon.

