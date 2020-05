Les pouvoirs publics accélèrent la planification de crise et de relèvement de la COVID-19 grâce à Explore de Remix





La vérité du terrain évolue tous les jours. Explore de Remix aide les villes et les organismes de transports publics à prendre des décisions plus rapidement

SAN FRANCISCO, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Remix, la plateforme collaborative pour les décideurs du secteur des transports, a annoncé aujourd'hui le lancement public d'Explore, la première solution spécifiquement conçue pour obtenir des données sur les transports et échanger rapidement des idées.

La COVID-19 s'est propagée à une vitesse folle à travers le monde, obligeant les pouvoirs publics à réagir immédiatement à la baisse des recettes, la pénurie d'opérateurs, aux exigences sanitaires et aux nouveaux besoins comme l'accès aux sites de distribution de repas - sans avoir le temps de procéder aux traditionnelles évaluations d'impact sur les populations locales.

Grâce à Explore, les villes et les organismes de transport peuvent désormais combiner des ensembles de données sur les transports pour obtenir rapidement des informations multimodales et communiquer des statistiques locales pertinentes en quelques minutes. Les décideurs peuvent relier les points d'Explore et afficher des informations auparavant cloisonnées pour créer des options dynamiques concernant le réseau de transport et servant au mieux les opérateurs, les agents de première ligne et la collectivité.

« Depuis la flambée de COVID-19, nos clients ont créé des centaines de cartes, de plans et de projets dans Remix, intitulés 'COVID emergency reduction', 'Contingency planning' ou 'Essential Routes' », a déclaré Tiffany Chu, la PDG et cofondatrice de Remix. « Avec Explore, ils peuvent désormais superposer les données de localisation des hôpitaux, des maisons de retraite, des pharmacies et des services d'urgence - avec les données démographiques et de transport en déplaçant à volonté les limites géographiques - sur les plans d'urgence afin de comprendre comment les changements de services se répercutent sur les différentes collectivités. »

Explore fournit de nouvelles interactions et analyses de données essentielles que les clients de Remix, à l'instar d'Evansville Metropolitan Planning Organization (EMPO, Indiana) et de Västtrafik (Suède), utilisent en plus des capacités de pointe de planification, de conception et de gestion de la mobilité dont ils disposent déjà dans Remix.

« Explore de Remix donne un aperçu rapide des données pertinentes », a déclaré Matt Schriefer, le planificateur des transports chez EMPO. « On consulte Explore et on obtient les informations nécessaires en un coup d'oeil. De cette façon, on gagne du temps. »

« Explore rabat les cartes », a déclaré Jasse Tykkyläinen, analyste de données chez Västtrafik. « Il permet aux équipes de toute notre organisation d'obtenir à volonté des données et des informations sur le transport, en un clic, sur une interface facile à utiliser. »

Remix réunit le monde du transport dans une seule plateforme logicielle. Nous mettons au point des produits aidant les villes à obtenir pour leurs collectivités les meilleurs résultats en matière de transport. La société a été créée en 2014 par Code for America et est soutenue par Sequoia Capital, Energy Impact Partners et Y Combinator. Pour en savoir plus sur la façon dont plus de 325 collectivités locales dans le monde utilisent Remix pour atteindre leurs objectifs, rendez-vous sur remix.com ou suivez-nous sur Twitter @remix.

