L'isolement social augmente le risque de crises cardiaques, d'AVC et de décès toutes causes confondues, selon une étude qui sera présentée lors du congrès virtuel de l'Académie européenne de neurologie





VIENNE, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Selon les résultats d'une nouvelle étude, les personnes socialement isolées sont plus susceptibles, à hauteur de plus de 40 %, de subir un accident cardiovasculaire, tel qu'une crise cardiaque ou un AVC, que celles qui étaient socialement intégrées.

L'étude allemande, qui doit être présentée demain lors du congrès virtuel de l'Académie européenne de neurologie (European Academy of Neurology, EAN), a révélé que les personnes socialement isolées sont presque 50 % plus susceptibles de mourir de n'importe quelle cause.

Menée dans le cadre de l'étude Heinz Nixdorf Recall (HNR) par la Dr Janine Gronewold et le Prof. Dirk M. Hermann de l'hôpital universitaire d'Essen, cette recherche a analysé les données de 4 316 personnes recrutées entre 2000 et 2003.

Les participants se sont inscrits à l'étude sans maladie cardiovasculaire connue et ont été suivis pendant une durée moyenne de 13 ans. Au début de l'étude, des informations ont été recueillies sur les différents types de soutien social, l'intégration sociale étant évaluée en fonction du statut marital et de la cohabitation, du contact avec des amis proches et de la famille ainsi que de l'appartenance à des organisations politiques, religieuses, communautaires, sportives ou professionnelles.

« Nous savons depuis un certain temps que le sentiment de solitude ou le manque de contact avec des amis proches et de la famille peut avoir un impact sur la santé physique », a commenté le Dr Gronewold. « Cette étude nous indique que le fait d'entretenir de solides relations sociales est d'une grande importance pour la santé cardiaque, au même titre que les facteurs de protection classiques comme une tension artérielle saine, des niveaux de cholestérol acceptables et un poids normal. »

Le professeur Jöckel, l'un des chercheurs principaux de l'étude HNR, a ajouté : « Cette observation est particulièrement intéressante dans la discussion actuelle sur la pandémie de COVID-19, alors que les contacts sociaux sont ou ont été limités de manière significative dans la plupart des sociétés. »

Au cours du suivi, 339 accidents cardiovasculaires sont survenus, et 530 décès ont été enregistrés chez les participants à l'étude. Après ajustement en fonction d'autres facteurs qui auraient pu contribuer à ces accidents et à ces décès, il a été constaté qu'un manque d'intégration sociale augmentait le risque futur d'accidents cardiovasculaires de 44 % et le risque de décès toutes causes confondues de 47 %. Un manque de soutien financier a été associé à une augmentation de 30 % du risque d'accidents cardiovasculaires.

« Il s'agit évidemment d'une découverte inquiétante, en particulier dans cette période de distanciation sociale prolongée », a conclu le Dr Gronewold.

