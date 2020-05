Pandémie de la COVID-19 - Feu vert aux camps de jour au Québec, dès le 22 juin prochain





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son point de presse, le premier ministre a confirmé que les autorités de santé publique ont donné leur aval à l'ouverture des camps de jour dès le 22 juin prochain, comme par les années passées. Les mesures d'hygiène et les règles de distanciation devront toutefois être respectées et des mesures de prévention devront être déployées afin d'éviter la propagation du virus entre les enfants et leurs moniteurs.

Le premier ministre a par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel aux adolescents et aux jeunes adultes : «?On a un gros défi de recrutement. Les villes cherchent des moniteurs et des monitrices. C'est une belle expérience pour travailler tout l'été?! Je lance un appel à tous les jeunes?!?», a affirmé le premier ministre.

M. Legault a par ailleurs indiqué que des discussions doivent encore avoir lieu avec les autorités de santé publique pour l'ouverture cet été de certains camps de vacances qui accueillent une clientèle avec des besoins particuliers.

250?000 masques à la Ville de Laval et du financement pour s'en procurer davantage

Aux côtés du maire de Laval, M. Marc Demers, le premier ministre a confirmé que le gouvernement du Québec avait conclu une entente afin de remettre 250?000 masques à la population lavalloise. La Ville bénéficiera par ailleurs d'une partie du budget de 6 millions de dollars annoncé la semaine dernière et destiné aux municipalités du grand Montréal pour qu'elles s'en procurent davantage. «?C'est important que tout le monde porte un masque dans les transports en commun, notamment en raison de la réouverture des commerces, qui entraînera un achalandage supplémentaire. Je comprends que la Société de transport de Laval subit actuellement un déficit mensuel important, qui se creuse de semaine en semaine. La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, regarde ce que le gouvernement peut faire pour aider davantage. On a aussi des discussions avec le gouvernement fédéral pour avoir de l'aide?», a indiqué le premier ministre.

M. Legault a par ailleurs souligné l'initiative des employés municipaux de la Ville de Laval : «?Je veux profiter de l'occasion pour féliciter le maire et le remercier pour son travail au cours de la crise. La Ville de Laval a prêté des locaux, notamment pour y mettre des lits de transition pour le réseau de la santé. Des employés de la Ville ont fait des appels aux personnes âgées. Bravo?!?», a poursuivi le premier ministre.

Remerciements du jour

M. Legault a transmis ses remerciements quotidiens aux maires et mairesses du Québec de même qu'aux employés municipaux. «?Ils travaillent depuis dix semaines à aider leurs concitoyens à passer à travers la crise. C'est beau de voir les Québécois s'entraider?!?», a conclu le premier ministre.

«?La crise n'est pas terminée. C'est encore difficile et il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Tout n'est pas parfait. Je vois que certains critiquent, mais je vous demande d'être indulgents. Je demande à tous les Québécois de bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation normale. Il faut travailler ensemble, en équipe, à trouver des solutions aux problèmes.?»

François Legault, premier ministre du Québec

En date du mercredi 20 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 45?495 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 720.

1?504 personnes étaient hospitalisées, dont 176 aux soins intensifs, soit 7 de moins qu'au dernier bilan quotidien.

13?327 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 505 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 3?800 au Québec, une augmentation de 82 par rapport au dernier bilan.

