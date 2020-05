Bell étend ses connexions Internet sur fibre optique à 18 collectivités rurales au Québec





Déploiement d'un accès à large bande à 7 000 emplacements en partenariat avec le gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui de nouveaux projets qui permettront de déployer les services Internet haute vitesse dans les régions du Québec non desservies. Cette initiative se fait en partenariat avec le programme Régions branchées du gouvernement du Québec. Les projets annoncés aujourd'hui par Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, fourniront des connexions Internet 100 % fibre à environ 7 000 foyers, entreprises et autres organisations dans 18 communautés au Québec.

« Bell est fière d'être reconnue comme chef de file en matière d'accès à Internet haute vitesse dans les collectivités rurales du Québec grâce à l'expansion continue de la zone de couverture de son réseau de fibre optique et de son service Internet résidentiel sans fil, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec de Bell. Les programmes comme Régions branchées jouent un rôle clé pour étendre la couverture des réseaux large bande dans les régions les plus difficiles à desservir et nous saluons le gouvernement du Québec pour sa décision d'aller de l'avant avec ce financement. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement pour faire progresser notre objectif commun, soit celui d'appuyer la croissance économique et sociale du Québec. Cet objectif passe par un accès élargi à des connexions large bande à haute vitesse, qui ont démontré leur importance dans le cadre de la réponse à la COVID-19. »

Bell a également récemment annoncé l' accélération du déploiement de son service Internet résidentiel sans fil sans pareil dans des collectivités rurales à travers le Canada. Ainsi, 137 000 foyers de plus que prévu ont eu accès au service avant la fin du mois d'avril, ce qui s'inscrit dans la réponse directe de Bell à la crise de la COVID-19. Avec des vitesses Internet actuelles pouvant aller jusqu'à 25 mégabits par seconde et potentiellement plus dans avenir rapproché, le service Internet résidentiel sans fil est spécifiquement conçu pour offrir des vitesses d'accès à large bande à des résidences situées dans des régions rurales et dans d'autres endroits peu accessibles.

Entièrement financé par Bell, le service Internet résidentiel sans fil est actuellement disponible pour plusieurs centaines de milliers de ménages au Québec et en Ontario et devrait à terme couvrir environ 1 million de foyers au Québec, en Ontario, dans le Canada atlantique et au Manitoba. Pour en savoir plus sur le service Internet résidentiel sans fil, veuillez visiter le site Bell.ca/Internetrapide .

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, d'Internet et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

