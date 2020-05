La meilleure technologie pour tous - Vidéotron connectera encore plus de Québécois





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du Ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec le programme Québec haut débit, volet Régions branchées, Vidéotron bâtira de nouvelles infrastructures pour offrir des services Internet haute vitesse aux citoyens de Charlevoix, du Bas-Saint-Laurent, de Memphrémagog et de la Montérégie.

« Vidéotron est heureuse de connecter ces familles et entreprises qui n'ont actuellement pas accès à internet haute vitesse. Nous comptons leur offrir ce qui se fait de mieux sur le marché avec la même technologie, au même prix, qu'ailleurs au Québec. Nous irons encore plus loin en leur offrant Helix, notre toute nouvelle plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée. Helix, avec ses 240 000 abonnés au service internet et de télévision est un succès sur toute la ligne et offre, du point de vue technologique, la solution la plus poussée sur le marché. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Notre objectif a toujours été de brancher le plus de québécois possible et nous avions déposé un grand nombre de projets en ce sens. Nous souhaitions ainsi en faire beaucoup plus et faire une réelle différence pour les régions mal desservies. Comptez sur nous pour continuer de proposer de nouveaux projets de connectivité » a-t-il tenu à ajouter.

Vidéotron salue la volonté du gouvernement d'accélérer le traitement des demandes d'accès aux infrastructures de soutènement de télécommunications et offre sa collaboration pour alimenter les discussions autour de ce sujet.

Faits saillants

Vidéotron connectera donc près de 9000 foyers et entreprises dans 4 régions du Québec.

Les MRC des Basques, de Charlevoix, de Memphrémagog, de Roussillon et de Rouville seront connectées.

Déploiement d'un réseau de nouvelle génération entièrement basé sur la fibre optique supportant des vitesses largement supérieures aux vitesses de 50/10, initialement demandées par le gouvernement.

Les citoyens pourront même avoir accès, au même prix qu'ailleurs au Québec, à Helix, la nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron.

Le programme Régions branchées prévoit actuellement que les infrastructures doivent être terminées pour l'été 2022.

Vidéotron tient à souligner la grande collaboration des Municipalités régionales de comté (MRC) dans l'aboutissement de cette étape importante du projet.

L'Internet haute vitesse est essentiel à notre relance économique ainsi qu'à la création d'emplois dans nos régions. Autant pour nos familles que les entreprises de tailles variées, la pandémie actuelle est un autre exemple qu'il est primordial de faire entrer tous les Québécois dans la nouvelle ère numérique et Vidéotron sera là pour mettre l'épaule à la roue.

