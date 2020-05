SAAQ et COVID-19 - NOUVEAU - Prise de rendez-vous en ligne





QUÉBEC, le 21 mai 2020 Les clients de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de la Côte-Nord pourront dès demain prendre rendez?vous en ligne, par l'entremise du site Web de la SAAQ, au point de service suivant :

Sept-Îles

Ce service sera offert 24 h/24, 7 j/7, et permettra notamment aux clients d'obtenir plus facilement un rendez-vous, tout en désengorgeant le système téléphonique.

Pour prendre rendez-vous en ligne, les clients n'ont qu'à accéder au site Web de la SAAQ, à saaq.gouv.qc.ca, et à trouver leur point de service. Ils pourront prendre rendez?vous seulement si le service désiré y est offert.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous par téléphone, au 1 855 564-3170, ou en communiquant directement avec le mandataire en permis et immatriculation le plus près de chez vous.

Pour faciliter l'accès aux services pour les entreprises, une ligne téléphonique leur est exclusivement réservée depuis ce matin : 1 855 564-3048.

Pour les renseignements généraux, le numéro est le 1 800 361-7620

De plus, la SAAQ a commencé à effectuer le renouvellement automatique d'environ 100 000 permis de conduire pour les personnes dont le permis arrivait à échéance en mars, en avril et en mai. Aucune prise de photo ou de rendez-vous dans un centre de services n'est nécessaire. Ces personnes recevront par la poste un permis portant la photo la plus récente qui figure dans leur dossier. Elles n'ont donc aucune démarche à faire pour obtenir ce service.

Rappelons que depuis le 1er mai, les examens théoriques ont repris pour les personnes qui avaient déjà des rendez-vous en mars, en avril et en mai. Pour ce qui est des examens de conduite pratiques, la SAAQ est toujours à travailler avec la Santé publique afin de trouver une méthode efficace pour respecter les règles de distanciation. Aucun nouveau rendez-vous n'est offert pour le moment.

La SAAQ informera régulièrement sa clientèle sur l'évolution de la reprise des services au moyen de communiqués, de la foire aux questions de son site Web ou des médias sociaux.

Consciente que les délais peuvent être plus longs qu'à l'habitude et sensible aux inconvénients que cela peut apporter, la SAAQ compte sur la compréhension de ses clients et les assure qu'elle met tout en oeuvre pour trouver des solutions afin d'offrir des services de qualité dans les meilleurs délais.

Faits saillants :

Depuis le début de la reprise graduelle de ses services, le 20 avril, les centres d'appels de la SAAQ ont connu un débordement, avec une moyenne d'environ 350 000 appels par jour, comparativement à 5 535 en situation normale.

La capacité des centres de services est à son maximum, compte tenu des mesures de distanciation sociale exigées par la Santé publique.

95 % des centres de services de la SAAQ sont ouverts.

70 % des mandataires en matière de permis et d'immatriculation sont ouverts.

Tous les mandataires chargés de la vérification mécanique sont ouverts et 100 % de leurs services ont repris.

Pour la liste à jour des services offerts, les clients sont invités à visiter la foire aux questions du site Web de la SAAQ.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 16:30 et diffusé par :