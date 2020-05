Planifier ses déplacements durant la période du jeudi 21 au lundi 25 mai - Entraves majeures sur le réseau autoroutier





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place à partir de ce soir jusqu'à lundi, notamment sur l'autoroute 20 en direction est, entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot, et sur l'autoroute 720 / route 136 en direction ouest entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Turcot. À noter qu'à partir de vendredi soir, la fermeture se prolongera en direction ouest sur l'autoroute 20 jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

En raison de l'achalandage moins élevé qu'à l'habitude sur le réseau routier, les équipes en profiteront pour réaliser des fermetures en dehors des plages horaires habituelles et ainsi avancer les travaux plus rapidement.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Autoroute 20 et échangeur Turcot

De jeudi 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 en direction est (vers le centre-ville), entre la sortie 63 ( R-138 OUEST, pont Honoré- Mercier ) et l'échangeur Turcot

) et l'échangeur Turcot Détour principal : via la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 ( rue Clément ), R?138 EST, bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, ensuite A- 520 EST jusqu'au rond-point ( et via A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval ), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie, A-15 SUD ( et sortie 64 vers rue Sherbrooke pour les usagers en direction du CUSM ) et bretelle pour la R-136 / A- 720 EST vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Soeurs ou le pont Samuel-De Champlain.

Réseau municipal : via la R-138 OUEST, sortie 2 pour rue Clément, avenue Lafleur, avenue Dollard, avenue Saint-Pierre , rue Saint-Jacques , chemin Avon, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue , rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish , rue Sherbrooke

Itinéraires facultatifs : sur l'A-20 EST, en amont de la fermeture principale

Réseau autoroutier : directement via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal.





Réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest.

Fermetures par défaut

Dans l' échangeur Saint-Pierre , la bretelle menant de la R- 138 EST (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 EST

Facultatif : en amont de la bretelle, via la sortie 2 ( rue Clément ).

: en amont de la bretelle, via la sortie 2 ( ). L'entrée du boulevard Angrignon

Détour : via la rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre ( camions , faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de Lachine ) et suivre les détours principaux.

: via la rue Notre-Dame Ouest, avenue ( , faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de ) et suivre les détours principaux. Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie), à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville) et à l'A-15 SUD (vers l'île des Soeurs, pont Samuel-De Champlain)

Autoroute 720 / Route 136 et échangeur Turcot

De jeudi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 720 / route 136 en direction ouest, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie ( boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST / pont Samuel-De Champlain , R-112 / pont Victoria ) et l'échangeur Turcot

( ) et l'échangeur Turcot Détour : dans la sortie (garder la gauche), via l'embranchement pour l'A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l'A-15 NORD.

Avenue Atwater : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest. Et à partir de l'avenue Viger, via boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Jacques .

Fermetures par défaut dans l'échangeur Turcot

Les deux bretelles menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-15 NORD (Décarie) et à l'A?20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Fermetures par défaut des entrées à compter de 22 h

Les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet

Détour : via l'avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, ensuite suivre le détour principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demi-tour à la rue Berri.

L'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via la rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater (sud) et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les camions , via la rue Saint-Jacques (est), rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame Ouest (est) et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST.

: via la rue Saint-Antoine Ouest, avenue (sud) et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les , via la rue (est), rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame Ouest (est) et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST. L'entrée à la hauteur de la rue du Fort

Détours : sur le boulevard René-Lévesque, en direction :

: sur le boulevard René-Lévesque, en direction :

Est : via rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame Ouest (est) et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST.

: via rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame Ouest (est) et boulevard Robert-Bourassa / A-10 EST.

Ouest : via avenue Atwater (sud) et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les camions, via avenue Atwater (nord), rue Sherbrooke , rue Peel, boulevard René-Lévesque (est), rue de la Cathédrale et rue Notre-Dame Ouest(est).

Autoroute 20 / échangeur Saint-Pierre

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre

Note : le corridor en direction ouest de l'A-720 / R-136 / A-20 est fermé entre la sortie 5, dans le tunnel Ville-Marie , et l'échangeur Saint-Pierre .

Détour : à partir de la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour l'A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l'A-15 NORD. Pour les usagers en direction de l'A?20 OUEST, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, bretelle pour A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine et pont Honoré- Mercier ) ou A-20 OUEST (vers Dorval ).

Fermetures par défaut dans l'échangeur Turcot et secteur Angrignon

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST (vers Lachine , Dorval )

, ) Détour : via la bretelle A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST (de la Côte-de-Liesse), A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine ) ou A-20 OUEST (vers Dorval ).

: via la bretelle A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST (de la Côte-de-Liesse), A-13 SUD et A-20 EST (vers ) ou A-20 OUEST (vers ). La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

, pont Honoré- , ) Détour : continuer jusqu'à la sortie 62 pour le boulevard De La Vérendrye, faire demi-tour à la rue Drake, entrée pour l'A-15 NORD et suivre le détour de la bretelle A-20 OUEST

: continuer jusqu'à la sortie 62 pour le boulevard De La Vérendrye, faire demi-tour à la rue Drake, entrée pour l'A-15 NORD et suivre le détour de la bretelle A-20 OUEST

Note : les usagers en provenance Laval (A-15 SUD des Laurentides) ou de l'A-40 OUEST peuvent continuer directement à la sortie 65 et ainsi raccourcir leur détour.

: les usagers en provenance (A-15 SUD des Laurentides) ou de l'A-40 OUEST peuvent continuer directement à la sortie 65 et ainsi raccourcir leur détour. L'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138)

(R-138) Détour : via boulevard Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre ( camions , faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de Lachine ), rue Richmond et entrée de la 1 re Avenue pour A-20 OUEST.

: via boulevard Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue ( , faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de ), rue et entrée de la 1 Avenue pour A-20 OUEST.

Détour pont Honoré- Mercier : continuer sur le boulevard Angrignon sud et ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et l'entrée pour la R-138 OUEST.

