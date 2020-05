Promutuel Assurance nomme Henri Dolino à titre de vice-président - Stratégie, marketing et innovation





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Madame Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance, est très heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Henri Dolino à titre de vice-président - Stratégie, marketing et innovation. Son entrée en poste est prévue le 15 juin prochain.

Détenteur d'un MBA de HEC Montréal et d'un diplôme en ingénierie des télécommunications de Polytech Nancy en France, monsieur Dolino est reconnu pour sa capacité à développer des stratégies et des solutions efficaces permettant de transformer l'expérience membre en misant notamment sur la proximité et le déploiement d'une expérience numérique alignée sur les besoins des membres-assurés.

À titre de vice-président - Stratégie, marketing et innovation, monsieur Dolino aura notamment la responsabilité du processus de planification stratégique, de l'architecture d'entreprise et de la gestion des projets. Il sera également responsable de définir et de déployer la stratégie marketing et de contribuer au déploiement d'une expérience numérique différenciée dans l'industrie. Le design de la stratégie d'innovation ainsi que la vigie de solutions novatrices nous permettant de bonifier notre offre de produits et services seront aussi sous sa responsabilité.

« Henri est passionné par l'utilisation des capacités numériques pour améliorer la performance opérationnelle. Sa vision et sa vaste expertise en planification stratégique et en gestion de l'innovation seront des atouts précieux pour réaliser nos objectifs ambitieux et répondre aux attentes croissantes de nos membres-assurés. Je suis vraiment très heureuse de l'accueillir au sein de notre équipe », a mentionné la chef de la direction du Groupe, madame Geneviève Fortier.

Parmi ses réalisations professionnelles au sein d'entreprises situées au Québec, en Allemagne, à Madagascar et en France, notons le virage numérique d'un assureur de dommages, le redressement d'un programme expérience client, le retour à la rentabilité d'un département de vente en ligne, la mise en place d'un volet architecture d'entreprise et plan de mise en oeuvre pluriannuel ainsi que le lancement de plusieurs initiatives pour développer le talent et les réflexes d'innovation.

« Ses valeurs personnelles, orientées vers la collaboration et l'entraide, sont fortement alignées avec celles de notre Groupe. Nous sommes convaincus que son arrivée au sein de la grande famille de Promutuel Assurance sera un atout précieux », a conclu madame Fortier.

Croyant à l'importance de partager son savoir, Henri est bénévole auprès de plusieurs FinTech, les aidant à établir des partenariats gagnant-gagnant avec les grandes institutions financières. Il est également membre du comité exécutif de l'Avant Garde@CIRANO qui vise à développer le savoir et le leadership pour aider les jeunes leaders en émergence à faire face aux enjeux globaux du 21e siècle.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 1935 employés au service de plus de 630 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 168 ans.

