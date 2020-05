Réponse de NuvoCare concernant le communiqué de presse du tribunal canadien





TORONTO, le 21 mai 2020 /CNW/ - Selon Ryan J. Foley, président et chef de la direction de NuvoCare Health Sciences Inc., établie au Canada, et i2 New ltd., établie en Irlande, « NuvoCare se porte garante de tous les produits que nous vendons. NuvoCare tient à travailler avec le commissaire et le Bureau de la concurrence afin de s'assurer que les représentations qu'elle fait auprès du public ne soulèvent pas de problème au titre de la Loi sur la concurrence. Nous avons conclu une entente de consentement temporaire avec le commissaire pour vous donner le temps de tenir cette discussion. »

« La pertinence des essais sur lesquels s'appuie NuvoCare fera partie de la conversation plus vaste que nous tiendrons avec le commissaire et le Bureau de la concurrence. Comme je l'ai indiqué, nous sommes prêts à collaborer avec le Bureau de la concurrence pour veiller à ce que les représentations faites par l'entreprise ne soulèvent pas de problème au titre de la Loi sur la concurrence. »

« Nous croyons que les essais sur lesquels nous nous appuyons sont adéquats et appropriés; le commissaire a adopté un point de vue différent. Nous devons comprendre le point de vue du commissaire et, s'il y a lieu, nous nous engageons pleinement à apporter des modifications à nos représentations si elles sont jugées incorrectes. »

La mission de NuvoCare consiste à être le nom le plus digne de confiance en matière de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires. « Je me suis donné pour mission de concevoir et de fabriquer des produits qui font une différence dans la vie des Canadiens à l'échelle du pays », a déclaré Ryan J. Foley.

