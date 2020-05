Scénarios de retour à l'école en septembre 2020 - Les parents réaliseront leur consultation sans pression





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a reçu aujourd'hui les documents détaillant les scénarios de retour à l'école pour la rentrée 2020-2021. Fidèle à son habitude, la FCPQ procèdera à une consultation de ses membres pour pouvoir faire valoir leur point de vue et leurs solutions auprès des décideurs.

Puisque le délai de consultation est court, la FCPQ se met à la tâche immédiatement et ne se prononcera pas publiquement sur les scénarios avant d'avoir complété sa consultation. L'objectif est qu'un plan bonifié par l'expérience et l'expertise des partenaires du réseau, dont les parents que nous représentons, puisse être sanctionné par la santé publique afin que les écoles aient du temps pour se préparer avant la rentrée.

« La santé et la sécurité de nos jeunes sont les enjeux les plus importants pour les parents, mais nous ne perdons jamais de vue la réussite scolaire de tous les élèves », assure Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération, forte de 45 années d'existence, a un processus de consultation rigoureux et exhaustif. Tous ses membres seront entendus.

