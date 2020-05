COVID-19 : Le Congrès des peuples autochtones répond à l'annonce du premier ministre portant sur un financement additionnel de 75 millions pour les peuples autochtones hors-réserves





OTTAWA, le 21 mai 2020 /CNW/ - Le Congrès des peuples autochtones (CPA) et ses organisations provinciales et territoriales (OPT) ont répondu à l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre canadien Justin Trudeau portant sur un financement additionnel de 75 millions de dollars destiné à des organismes qui soutiennent les besoins criants d'autochtones vivant hors-réserves et qui souffrent de la crise de la COVID-19. La semaine dernière, le Congrès des peuples autochtones avait déposé un recours urgent en justice portant sur un financement inadéquat et discriminatoire du gouvernement fédéral en lien avec la crise de la COVID-19.

« Ce financement est une nette amélioration par rapport à l'enveloppe budgétaire inadéquate qui avait été initialement annoncée, » de déclarer le Chef national Robert Bertrand. « À titre de chef national, je suis heureux que le gouvernement fédéral reconnaisse qu'il a une obligation de soutien vis-à-vis les autochtones hors-réserves du Canada. Et ce fut toujours notre préférence au Congrès des peuples autochtones de travailler en collaboration avec le gouvernement sur ces enjeux. Cependant, nous sommes très fiers de nous être tenus debout pour cette question de financement inadéquat, » d'ajouter le chef national.

« C'est bon signe que le gouvernement fédéral reconnaisse qu'il sait depuis plusieurs dizaines d'années que la majorité des personnes autochtones au pays habitent à l'extérieur des réserves. Le Congrès des peuples autochtones et ses organisations provinciales et territoriales (OPT) offrent un soutien et des services essentiels aux plus vulnérables des Canadiens. Le gouvernement fédéral avait jusqu'à maintenant ignoré sa responsabilité de fiduciaire auprès d'un grand nombre d'autochtones pendant la crise de la COVID-19 et nous nous battons pour qu'il corrige le tir, » de conclure le chef national Robert Bertrand.

Le Congrès des peuples autochtones attend les détails du quand et du comment ce programme de financement sera déployé. Les représentants des médias d'information qui aimeraient des commentaires additionnels peuvent contacter les personne-ressources identifiées plus bas pour une entrevue avec le chef national ou une cheffe ou un chef régional partout au Canada.

Au sujet du Congrès des peoples autochtones

Le Congrès des peuples autochtones (CPA) est la deuxième plus vieille organisation autochtone nationale du Canada. Il a été fondé en 1971, un an après l'APN. Le CPA représente les intérêts des autochtones hors-réserves inscrits et non-inscrits au statut d'Indien, des Métis et des Inuits du Sud au Canada. Le CPA est l'une des cinq organisations autochtones nationales reconnues par le gouvernement du Canada et jouit d'un rôle consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

