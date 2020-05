Cogeco salue l'engagement du gouvernement du Québec à accélérer la connectivité Internet en région





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) est heureuse d'avoir reçu la confiance du gouvernement du Québec pour 11 projets d'infrastructure présentés dans le cadre de son nouveau programme Régions branchées visant à accélérer l'accès à l'Internet haute vitesse dans les régions partiellement desservies. Ces projets permettront à sa filiale Cogeco Connexion de connecter plus de 15 500 foyers situés dans 15 municipalités régionales de comté à travers le Québec.

« Forts de notre présence régionale qui s'est bâtie au cours des 60 dernières années, nous sommes heureux de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec et plusieurs villes et municipalités régionales de comté dans le but d'étendre notre réseau afin d'offrir une connexion Internet à haute vitesse au plus grand nombre de résidents, familles et entreprises en région », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. «?Nous saluons l'engagement et la proactivité du gouvernement du Québec afin d'accélérer le déploiement d'infrastructure de pointe pour la connectivité dans les régions non et mal desservies en partenariat avec les bâtisseurs de réseaux. »

La crise à laquelle nous faisons face nous démontre à quel point l'accès à l'Internet haute vitesse revêt une importance capitale pour tous les Québécois, partout en province. Le réseau robuste que Cogeco a bâti, et dans lequel l'entreprise continue d'investir chaque année des centaines de millions de dollars, est cette force tranquille et invisible qui rend possible les nombreuses activités quotidiennes des Québécois, que ce soit d'un point de vue économique ou social. Grâce à ses investissements continus dans l'exploitation, la mise à niveau et l'expansion de son réseau qui dessert plus de 427 communautés dans diverses régions du Québec, Cogeco offre déjà des services Internet à des vitesses supérieures à 120 Mbps dans la presque totalité de son réseau et le 1 gigabit sur 65 % de son territoire.

Cogeco tient également à saluer la création de la table de coordination visant à accélérer le traitement des demandes d'accès aux infrastructures de soutènement de télécommunications et dont Cogeco pourra ainsi bénéficier pour ses projets.

