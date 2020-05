LOJIQ et la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal s'associent à ResiliArt pour soutenir la relève artistique du Québec en période de COVID-19





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal organisent du 28 mai au 7 juillet une série de quatre webinaires destinés aux jeunes artistes et professionnels de la culture du Québec. Ces débats sont organisés dans le cadre de ResiliArt, un mouvement mondial initié par l'UNESCO, qui vise à renforcer la résilience des artistes et des professionnels de la culture face aux énormes défis posés par la crise sanitaire actuelle.

En cette Journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement, LOJIQ et la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal souhaitent, en se joignant à ce mouvement, donner la parole à la relève artistique et de gestion du Québec et explorer des solutions pour la relance des arts et de la culture ici et à l'international. Les intervenants sélectionnés pour ces webinaires sont des jeunes québécois de 18 à 35 ans qui représentent non seulement les acteurs du changement d'aujourd'hui, mais aussi la relève de demain. Ces artistes et travailleurs culturels émergents ont de grandes capacités à identifier et à apporter des solutions aux enjeux actuels.

Animer un débat de qualité en partageant les expériences individuelles de la relève québécoise

Quatre thématiques ont été retenues pour ces webinaires gratuits qui se dérouleront de 12 h à 13 h. Ils seront diffusés simultanément sur Zoom et sur les pages Facebook de LOJIQ et de la Chaire de gestion des arts :

Arts de la scène (28 mai)

Arts visuels et muséologie (10 juin)

Littérature, édition et conte (23 juin)

Cinéma et audiovisuel (7 juillet)

Le premier webinaire aura lieu jeudi prochain. Il portera sur le thème des arts de la scène, qui a été très sévèrement touché depuis le début de la pandémie. Pour cause, les salles de répétition et de spectacles sont fermées et la mobilité internationale est mise sur pause. Le lien de proximité si précieux qui lie les artistes sur scène aux publics dans la salle n'est plus. Il sera animé par le Mickaël Spinnhirny, agent en danse familier avec les enjeux et les défis auxquels font face les artistes et organismes culturels au quotidien. Il débattra avec d'autres professionnels du secteur des arts vivant, dont Evanne Souchette, Jean-François Guilbault, Laurence Lafond-Beaulne et Marco Pronovost.

Les membres de l'équipe Développement de carrière de LOJIQ et des étudiants d'HEC synthétiseront chaque débat dans le but d'envoyer leurs recommandations à l'UNESCO à la fin de la série. Les résultats des débats serviront directement à enrichir les discussions des États membres et à éclairer leurs processus de décision.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3?000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux

Créée en 1991, la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal porte le nom de Carmelle et de Rémi Marcoux pour reconnaître une contribution conjointe de 1 million de dollars de ces donateurs et de Transcontinental inc. Le fondateur et titulaire de la Chaire est le professeur François Colbert.

La Chaire réalise et publie des recherches sur la gestion des arts. Elle contribue ainsi à faire reconnaître la spécificité des problèmes que pose la gestion des arts et des industries culturelles.

La Chaire organise des séminaires et des colloques sur divers sujets qui intéressent les communautés universitaire et artistique. Elle décerne annuellement un Prix du gestionnaire culturel.

