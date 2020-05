Andersen Global renforce sa présence au Mexique





Andersen Global étend sa présence grâce à un accord de collaboration avec le cabinet fiscal SKATT, renforçant la présence existante de l'organisation au Mexique et augmentant son empreinte régionale en Amérique latine. Le cabinet compte trois sites au Mexique : un à Mexico, un à Guadalajara et un à Querétaro.

Dirigé par son directeur général Jaime Rojas, SKATT emploie une équipe de douze associés et de plus de 110 collaborateurs spécialisés dans les questions fiscales transfrontalières et nationales complexes. Le cabinet fournit des services à une variété d'industries, notamment l'énergie, l'automobile, les produits pharmaceutiques, les télécommunications, la finance, la technologie, l'immobilier, l'agriculture, la manufacture, la vente au détail et les biens de consommation. Le cabinet est également régulièrement reconnu par le répertoire fiscal mondial ITR World Tax and Leaders League comme un cabinet qu'il convient de fortement recommander.

« Notre cabinet s'est engagé à fournir les meilleurs services à ses clients, et nous cherchons constamment à élargir notre expertise », a déclaré Jaime Rojas. « Notre objectif est d'être un guichet unique pour nos clients, et notre collaboration avec Andersen Global nous permet de le faire tout en offrant à nos clients locaux et internationaux une variété de ressources fiscales à l'échelle mondiale et en maintenant les normes professionnelles les plus élevées. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a confié pour sa part : « SKATT s'intègre parfaitement à notre organisation et va améliorer considérablement notre position au Mexique ainsi que dans la région. Jaime et son équipe apportent avec eux l'expérience et les valeurs qui continuent de jouer un rôle important dans notre développement en tant qu'organisation mondiale, dont la mission est de fournir des services spécialisés de qualité de manière transparente. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 171 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 14:45 et diffusé par :