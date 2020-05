Radisys élargit son portefeuille d'accès grâce au lancement de Connect Open Broadband





Radisys® Corporation, un leader mondial en solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui le lancement de Connect Open Broadband, une distribution de réseaux optiques passifs (Passive Optical Network, PON) durcis, de classe 1, définis par logiciels sécurisés et évolutifs, de classe opérateur, basés sur des normes ouvertes et une architecture à l'échelle du Web, afin de stimuler une innovation rapide et des économies d'échelle. La solution PON désagrégée offre aux prestataires des services de communications (PSC) une souplesse de déploiement, une croissance de réseau évolutive, et une plus grande souplesse en termes de service, grâce à l'optimisation des dépenses en capital et dépenses d'exploitation.

Faits saillants des actualités

La demande en services à haut débit tels qu'Internet, les appels et conférences vidéos et vocaux, et l'IPTV a créé comme jamais auparavant, une croissance massive en termes d'utilisation des données de réseaux. Par conséquent, les réseaux des PSC sont de plus en plus surchargés. Les prestataires de services doivent optimiser leurs réseaux pour développer efficacement leur prestation de services, tout en maximisant l'opportunité de fournir de l'innovation à un rythme rapide.

Le Connect Open Broadband de Radisys offre une distribution PON intelligente, évolutive, sécurisée et définie par logiciel, basée sur la plateforme de référence, SEBA de l'Open Networking Foundation (ONF), et améliorée grâce à l'innovation Radisys. Cette architecture permet une introduction transparente de l'architecture OB-BAA de Broadband Forum conformément aux modèles YANG standard avec l'interface Northbound (NBI).

La solution désagrège le logiciel du matériel sous-jacent, avec des interfaces ouvertes, permettant ainsi des cycles d'innovation de produits plus rapides. La solution pilotée par logiciels qui ne nécessitent pas la prise en compte du matériel permet aux prestataires de services d'exploiter les bornes de lignes optiques (OLT) à boîte blanche d'un écosystème multifournisseur, interopérable pour des options déployables souples.

Connect Open Broadband, conçu sur une architecture microservices en nuage natif, permet d'ajouter de nouvelles fonctions de réseaux sur demande, et fournit un moyen d'accéder à une opération de réseau simplifiée et automatisée. La programmabilité, l'automatisation et la visibilité de réseau améliorée permettent une meilleure détection des fautes, une prestation de services plus rapide et des élargissements de réseaux à l'épreuve du temps.

La solution est indépendante du réseau d'accès (GPON, XGS-PON, NG-PON2) et offre des options de déploiement souples.

« À l'ère numérique où les services sur bande large et la connectivité omniprésente sont nécessaires pour répondre aux besoins des abonnés, les prestataires de services repensent la construction de leurs réseaux pour satisfaire la demande en valeur et performance optimales », a déclaré Harris Razak, vice-président sénior de Broadband Access, chez Radisys. « Connect Open Broadband est une solution durcie de réseau, disponible sur le marché, et permettant aux prestataires de services de mettre en place une innovation rapide par le biais de la désagrégation, et de commercialiser de nouveaux services plus rapidement. »

« Radisys est un partenaire membre de l'ONF depuis de nombreuses années et représente l'un des membres de chaine logistique les plus actifs, travaillant directement avec nos partenaires-opérateurs. Radisys a contribué aux plateformes de source ouverte et modèles de référence ouverte ONF, et compte parmi les premiers à commercialiser des solutions basées sur les plateformes ONF » a souligné Guru Parulkar, directeur exécutif d'ONF. « Connect Open Broadband de Radisys associe une architecture ouverte, une innovation logicielle et un matériel boîte blanche pour faciliter la souplesse de service. »

« Les prestataires de services à haut débit sont confrontés à une pression de plus en plus forte pour offrir des services innovants et rivaliser avec les prestataires de services OTT », a indiqué pour sa part Simon Stanley, analyste chez Heavy Reading. « Des solutions désagrégées ouvertes fournissent aux prestataires de services la souplesse permettant de sélectionner des éléments de réseaux de premier ordre parmi de nombreux fournisseurs, afin de développer efficacement leurs réseaux et d'offrir les services que recherchent leurs clients, de manière rentable. »

