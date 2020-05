Refonte du réseau de bus sur la couronne sud - La première ronde de consultations publiques terminée, exo rend publiques 4 orientations





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Exo franchit une nouvelle étape du processus de refonte des services d'autobus des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon de la couronne sud et rend publiques 4 orientations. Pour la première phase de consultation qui se termine, c'est plus de 1400 personnes qui ont tenu à exprimer leur opinion, en personne ou en ligne, sur la refonte du réseau d'autobus dans ces secteurs.

Ces orientations permettront d'élaborer différents scénarios de desserte qui feront l'objet, à l'automne 2020, d'une deuxième phase de consultations :

1. Miser sur la commodité et la simplicité de vos déplacements

2. Compter sur un service d'autobus qui répond à vos différents besoins de déplacement

3. Profiter d'un service efficace pour accéder au centre-ville

4. Avoir des options de transport adaptées à votre situation

« Nous sommes très satisfaits, chez exo de la participation à ce grand exercice qui vise à offrir, à l'arrivée du REM, un service d'autobus qui répond aux besoins de la population des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon. Nous avons hâte de revenir présenter aux citoyens, à l'automne, les scénarios qui auront été élaborés en fonction des orientations dégagées des consultations qui viennent de se terminer », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo

La définition des orientations : une démarche en 3 étapes

C'est à la suite de ces premières consultations publiques et à l'analyse des données sur la mobilité et la clientèle, qu'exo a dressé un portrait des besoins, des préoccupations et des préférences de la population des secteurs concernés. Un diagnostic a ensuite été établi prenant notamment en compte les projets de développement des villes et des autres partenaires de la mobilité, les contraintes opérationnelles, l'offre de service existante et le degré de satisfaction de la clientèle. Une analyse de l'offre de service actuelle a finalement été faite et exo a pu tirer, au terme du processus, les quatre grandes orientations.

Ces orientations mèneront à l'élaboration de divers scénarios d'offre de transport collectif sur un horizon de 10 ans. La sélection d'un scénario final résultera d'une deuxième ronde de consultations à l'automne 2020. Les mois suivants seront consacrés à l'opérationnalisation de la nouvelle offre de service dans ces trois secteurs en prévision de l'arrivée du REM. Les lieux et les dates de la deuxième ronde de consultations vous seront annoncés au cours des mois prochains.

Pour consulter les faits saillants de la première phase de consultations publiques et les orientations plus en détails : exo.quebec/monreseau

Rappel du processus visant à revoir l'ensemble du réseau

Créé en 2017, exo regroupe actuellement 13 réseaux d'autobus distincts et 5 lignes de train. La refonte de son réseau d'autobus vise à harmoniser l'ensemble des services en optimisant les trajets, à décloisonner les secteurs et à bonifier la desserte locale tout en s'adaptant à l'évolution des besoins en mobilité des populations desservies. À terme, c'est l'ensemble des 13 secteurs d'exo qui seront révisés.

L'antenne sud du Réseau express métropolitain (REM) doit être mise en service à la fin de 2021, ce qui explique pourquoi exo a débuté son processus de refonte dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon. Dès la mise en service du REM, les 15 lignes d'autobus de ces secteurs qui empruntent actuellement le pont Samuel-de-Champlain pour se rendre directement au centre-ville, devront se rabattre sur les stations du nouveau métro léger sur rail.

Les personnes souhaitant en apprendre davantage sur l'ensemble de la démarche d'exo ainsi que sur le processus de participation publique peuvent visiter exo.quebec/monreseau.

Cet exercice sera répété dans tous les autres secteurs desservis par exo afin d'élaborer un service de transport collectif répondant aux besoins des citoyens.

Pour réaliser cet exercice de consultations publiques dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon, exo est appuyée par l'Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan dont la mission est d'accroître la participation citoyenne à la vie démocratique, afin d'assurer l'intégrité et la transparence de la démarche.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 14:08 et diffusé par :