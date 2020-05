J'achète local dans MHM - 300 % de l'objectif atteint en une semaine !





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - La campagne de sociofinancement J'achète local dans MHM, mise sur pied par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la SDC Hochelaga, l'Association des commerçants de Tétreaultville les Caisses Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Est-Anjou et Centre-est de Montréal et La Ruche, a atteint, le 15 mai dernier, 300 % de son objectif initial, à peine une semaine après son lancement. Plus de 250 000 $ seront réinvestis dans les commerces et la communauté de MHM.

« On voit que la consommation locale fait partie de l'ADN de notre arrondissement. Par cette campagne, nous avons offert une solution concrète pour les citoyens et citoyennes désireux de soutenir leurs commerces de proximité, et les commerçants se sentent réellement soutenus et choyés de cet élan de solidarité », soutiennent Viviane Caron, directrice générale de l'Association des commerçants de Tétreaultville et Jimmy Vigneux directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

J'achète local dans MHM était une campagne destinée à venir en aide aux commerces de proximité et aux organismes communautaires de l'arrondissement. En tout, c'est 225 000 $ qui seront réinvestis dans les commerces locaux, et 25 000 $ qui s'ajouteront au Fonds local d'urgence de MHM, grâce au programme « Du coeur à l'achat » de Desjardins.

« Cette campagne est une immense réussite et j'en suis très fier. On voit que la population est au rendez-vous et a à coeur de soutenir les commerces du quartier. Grâce à cette campagne, on peut espérer une relance économique pour les commerçants locaux. Je dois avouer que la vitesse de cette campagne a été vertigineuse. C'est dans nos valeurs coopératives et communautaires profondes de se serrer les coudes. Le sentiment d'appartenance et le tissu social entre les citoyens et les commerçants sont bien au rendez-vous. Bravo et merci à tous les partenaires qui se sont mobilisés rapidement, La Ruche, l'arrondissement MHM, SDC Hochelaga et l'Association des commerçants de Tétreaultville, le défi a été relevé !», affirme Michel Meloche, directeur général de la Caisse Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve.

Un élément clef du succès de la campagne : les citoyens de MHM !

Dès le départ, moins de 12 heures après son lancement, la campagne avait déjà atteint 100% de son objectif en vendant les 2500 bons d'achat destinés à venir en aide aux commerces de proximité et aux organismes communautaires de l'arrondissement.

Le 11 mai dernier, les élus de l'arrondissement doublaient leur contribution initiale à la campagne et la SDC Hochelaga-Maisonneuve ainsi que l'Association des commerçants de Tétreaultville investissaient une somme de 25 000 $ afin de rendre disponible 2500 certificats supplémentaires. En 24 heures, les 2500 certificats-cadeaux étaient déjà tous vendus et la campagne atteignait un objectif de 200 %.

Devant cette mobilisation sans précédent, 2500 bons d'achats supplémentaires ont été mis en circulation. En quelques jours, l'objectif de 300 % était atteint.

« L'apport des commerces locaux n'est pas qu'économique. Ils contribuent à façonner et à animer nos quartiers. On ne pouvait donc pas abandonner nos commerçants à un moment aussi déterminant. Une aide financière était bien sûr nécessaire. Mais au-delà de l'argent, c'est d'amour et d'espoir dont ils avaient besoin. Et grâce à l'incroyable générosité des citoyens, ils viennent d'en recevoir une bonne dose. Ils ont eu la confirmation que les citoyens seront là et qu'ils les soutiendront à la sortie de la crise. Et ça, c'est d'une grande valeur. Je suis évidemment très fier et touché par cette manifestation de solidarité », a conclu Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

