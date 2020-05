Avis aux médias - Debout pour la dignité annonce une première manifestation en appui aux anges gardiens migrants et demandeurs d'asile





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après la lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau et devant l'indifférence active des gouvernements face au sort des anges gardiens migrants et demandeurs d'asile quant à un engagement clair et ferme en vue de la régularisation de leur statut migratoire précaire, Debout pour la dignité invite la population à se joindre à ses membres pour une manifestation pacifique réclamant l'octroi de la résidence permanente à ces travailleurs dévoués.

Cette manifestation qui consistera en une caravane de voitures, fait suite à la lettre et à la pétition adressées aux différents paliers gouvernementaux. Elle nous permettra d'appuyer les anges gardiens migrants et demandeurs d'asile dans la réclamation de leur résidence permanente alors que leur précarité s'est aggravée avec la crise pandémique où leur force de travail est sur-sollicitée dans des conditions insoutenables, prenant en charge nos aînés atteints de la COVID-19 dans les CHSLD.

Date : 23 mai 2020 Début : 11h Fin : 13h Départ : Bureau de circonscription du Premier ministre Justin Trudeau

1100, Boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 2X2

« Vivons cette synergie pour une vraie différence humanitaire! La force est dans le nombre quand le nombre sait s'organiser. Ensemble, c'est possible! Solidarisons-nous! », implore le président de Debout pour la dignité, le Dr Wilner Cayo.

À propos de debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

www.dpld.ca

