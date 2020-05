Pandémie de la COVID-19 - Des enfants aux camps de jour dès le 22 juin





QUÉBEC, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la reprise graduelle des activités, conformément aux indications de la Santé publique, le gouvernement du Québec annonce l'ouverture des camps de jour dans toutes les régions à compter du 22 juin.

Les municipalités et les organismes responsables de la tenue des camps de jour devront toutefois prévoir des activités favorisant le respect des règles de distanciation et permettant d'assurer l'application de mesures d'hygiène accrues. Pour y arriver, les ratios animateur/enfants devront être réduits selon les exigences des autorités de santé publique, comme indiqué dans le guide de l'Association des camps du Québec rendu disponible vendredi dernier.

En ce qui concerne l'organisation des camps de vacances, puisque ceux-ci demandent l'application de mesures supplémentaires qui s'avéreraient difficiles à respecter, l'ouverture de ce type de camps est remise à l'été 2021. Afin d'offrir un répit supplémentaire aux familles et aux proches aidants, les camps spécialisés pour les personnes handicapées avec hébergement auront la possibilité d'opérer pendant la période estivale 2020.

Le gouvernement estime que les camps de jour sont importants pour les enfants et il est conscient que leur mise en place dans le contexte actuel constitue un défi supplémentaire. Des discussions sont présentement en cours concernant des solutions qui permettront d'accompagner adéquatement les responsables.

De plus, les municipalités pourront rendre accessibles certains de leurs locaux nécessaires à la tenue des camps.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est rendue possible grâce à un travail de collaboration entre le milieu municipal, notre gouvernement et les partenaires des milieux concernés. Je les en remercie et je me réjouis que nos enfants puissent reprendre certaines de leurs activités estivales de façon sécuritaire. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de la décision de notre gouvernement d'ouvrir les camps de jour cet été. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la reprise des activités de sports et de loisirs chez nos enfants, ce qui leur permettra de bouger, de se divertir et de socialiser dans un contexte sécuritaire et agréable. Cela permettra également aux parents de retourner au travail. »

Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes :

Pour connaître les mesures sanitaires qui devront être mises en place dans le cadre de la gestion d'un camp de jour pour l'été 2020, visitez le https://campsquebec.com/mesures-covid19.

Une trousse d'outils ainsi qu'un guide de prévention, élaborés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avec la collaboration des divers partenaires concernés, sont également disponibles : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

Pour en connaître davantage sur le sujet, les organisations concernées ainsi que la population sont invitées à consulter le https://quebec.ca/coronavirus. Il est également possible d'obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545

