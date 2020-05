Déclaration - Garder les travailleurs canadiens en sécurité : la ministre du Travail fait le point sur sa collaboration continue avec ses homologues provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les chefs de file du domaine du travail et de l'industrie





GATINEAU, QC, le 21 mai 2020 /CNW/ - La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante :

Les gouvernements à l'échelle du Canada ont pris tout un éventail de mesures pour soutenir les entreprises, protéger les travailleurs contre les répercussions de la COVID?19 et veiller à ce que l'économie demeure aussi forte que possible, à la fois pendant et après la pandémie.

« Les Canadiens ont maintenu leurs efforts pour aplanir la courbe. Ainsi, à mesure que les secteurs de notre économie rouvrent graduellement, la santé et la sécurité des travailleurs demeurent la grande priorité. En période de crise comme dans un contexte normal, tout le monde mérite un milieu de travail sûr.

Le gouvernement du Canada est bien conscient qu'une collaboration étroite et constante avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les autres intervenants du domaine du travail et de l'industrie est une condition essentielle à la protection des Canadiens et de l'économie. Au cours de mes récentes discussions avec ces partenaires, nous avons parlé des mesures que prennent le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires afin de favoriser la sécurité des travailleurs. Il a aussi été question de l'importance de la coordination des directives de santé et de sécurité au travail à l'échelle du pays, à mesure que certains milieux de travail rouvrent et que les Canadiens amorcent le retour au travail. Les partenaires ont aussi souligné qu'une orientation cohérente et de grande qualité en matière de santé et de sécurité au travail pouvait aider les travailleurs à avoir le sentiment qu'ils sont en sécurité et soutenir les employeurs dans leurs efforts visant à réduire les risques au strict minimum.

J'ai également profité de l'occasion pour parler à mes collègues du rôle essentiel joué par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Le CCHST offre un éventail d'outils et de ressources reposant sur des données probantes, qui ont été élaborés en consultation avec l'Agence de la santé publique du Canada pour aider à assurer la sécurité des milieux de travail pendant la pandémie. Ces travaux importants aident les employeurs à élaborer, de concert avec leurs employés, des plans, des processus et des ressources qui correspondent à leurs besoins particuliers, afin d'assurer la sécurité de leur milieu de travail.

Enfin, les gouvernements et leurs principaux partenaires ont fait part de leur engagement à poursuivre leur collaboration et à prendre les mesures nécessaires pour soutenir les travailleurs, les entreprises et notre économie pendant cette période sans précédent. »

