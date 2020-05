Le comité exécutif approuve la nomination de Mme Nadine Mailloux à titre d'Ombudsman de Montréal





MONTRÉAL, le 21 mai 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du comité exécutif, Benoit Dorais, annoncent que le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé la nomination de madame Nadine Mailloux à titre d'Ombudsman de Montréal pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le comité exécutif recommandera aux membres du conseil municipal d'entériner la nomination de madame Mailloux à la prochaine assemblée du conseil le 25 mai prochain.

« Nous sommes heureux de recommander la nomination de Mme Mailloux dans ses nouvelles fonctions. L'Ombudsman de Montréal joue un rôle important auprès des citoyens et des services municipaux. Son travail et ses interventions sur une grande variété de sujets confirment l'importance de cette fonction pour assurer la qualité des services rendus et une plus grande écoute des citoyens », a déclaré Mme Plante.

Nadine Mailloux cumule plus de vingt ans d'expérience à titre d'Ombudsman, principalement en milieu universitaire, hospitalier et depuis les dernières années dans le milieu municipal à titre d'Ombudsman à la Ville de Laval. Elle sera la seconde titulaire de ce poste qui était occupé depuis 2003 par Me Johanne Savard.

Avocate de formation, Mme Mailloux a su se démarquer tout au long de sa carrière, notamment auprès d'organisations visant à mettre de l'avant les meilleures pratiques d'ombudsman. Me Mailloux est également vice-présidente du Forum canadien des ombudsmans depuis 2017. Elle codirige le programme de certificat avancé visant les ombudsmans d'expérience Advanced essentials for ombuds à la Faculté de droit à l'Université York. Elle est également l'une des 3 membres représentant l'Amérique du nord au conseil d'administration de l'Institut International de l'ombudsman.

« Nous sommes convaincus que l'expérience, les compétences et les qualités de Madame Mailloux seront un atout pour la Ville de Montréal ainsi que pour le Bureau de l'Ombudsman », a ajouté M. Benoit Dorais.

Rappelons que l'Ombdusman de Montréal offre aux personnes qui croient être lésées par les décisions, actions ou omissions de la Ville de Montréal, un recours facilement accessible et gratuit. Il peut faire enquête sur la situation qui fait l'objet d'une plainte et évaluer si, à son avis, il en résulte un préjudice réel pour le citoyen. Le cas échéant, il interviendra auprès de la Ville pour faire changer la décision ou corriger la situation. L'Ombudsman de Montréal relève du conseil municipal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 21 mai 2020 à 12:18 et diffusé par :